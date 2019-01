Hollywood busca en Puerto Rico partícipes para próxima película de Al Pacino

Más de 300 personas, entre ellos, puertorriqueños, rusos y alemanes, acudieron hoy a una audición para buscar ser escogidos como extra en la película "Axis Sally", que se comenzará a rodar en la isla desde febrero próximo y contará con la participación del actor Al Pacino.

María Méndez Ramírez, una músico, modelo y actriz de origen ruso de 26 años residente en Puerto Rico, fue una de las tantas jóvenes que asistieron a la audición que se llevó a cabo en el Performing School of Arts en Guaynabo, municipio cercano a San Juan, buscando la oportunidad de ser elegidos al filme, que dirigirá Michael Polish.

Méndez Ramírez resaltó en entrevista con Efe la oportunidad que le brinda la producción de la cinta a jóvenes puertorriqueños que buscan lograr su sueño de participar en una película en la que estará Pacino, conocido por roles en "Scarface", "Scent of a woman", "Carlito's Way" y "The Godfather" y sus próximas dos secuelas.

"Vine a la audición porque estoy emocionada con esta película. Para mí es muy bueno participar en este tipo de eventos. Yo estaba pensando de que iba a tomar entre cuatro y cinco horas, pero fue rápido", destacó la también cantante y pianista.

"Esto es una gran oportunidad para jóvenes usar y ser vistos por personalidades tan reconocidas como Pacino", agregó.

Según detalló la producción en un comunicado de prensa, para las audiciones buscaban personas caucásicas entre las edades de 18 y 65 años para diferentes roles, como soldados, civiles, reporteros, músicos, entre otros.

La puertorriqueña Frances Joana López Rodríguez fue otra joven que acudió a la audición y señaló que cumple con todos los requisitos físicos que busca la producción, según dijo a Efe.

"Creo que tengo la oportunidad", sostuvo López Rodríguez, una aficionada a la actuación, por lo que según contó, acude regularmente a otras audiciones "a buscar suerte" dentro de la industria cinematográfica.

Resaltó además la oportunidad de que Pacino participe de una película que se filme en Puerto Rico, pues de esta manera "le da mayor atención" a la isla, al tiempo en que mencionó la película "Réplicas", que Keanu Reeves filmó también en la isla y estrenó hace menos de dos semanas.

"Es importante que eso vaya cambiando. Eso nos va a poner en el mapa y espero que siga así", destacó López Rivera, quien acudió a la cita fílmica junto a su amigo, Ángel Maymí Ramírez, un estudiante de cine en búsqueda de oportunidades dentro del campo cinematográfico.

"Tenemos que traer más artistas que vengan a filmar en Puerto Rico, e igualmente otros puertorriqueños, porque hay mucho talento que le podemos ofrecer al mundo", apuntó Ramírez a Efe.

La película, basada en un hecho real, trata sobre una talentosa mujer estadounidense de nombre Mildred Gillars, quien trabaja para una emisora de propaganda nazi durante la II Guerra Mundial.

La eventual captura de Axis y el juicio por traición en Washington, DC, luego del fin de la guerra centran la cinta.