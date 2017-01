Hollywood arremete contra decreto migratorio de Trump en los SAG

La noche del domingo, el actor Ashton Kutcher abrió la gala de los Screen Actors Guild Awards lanzando una dura crítica contra la orden presidencial de Donald Trump que veta la entrada a Estados Unidos a los inmigrantes procedentes de sietes países de mayoría musulmana -Irán, Iraq, Siria, Sudán, Libia, Yemen y Somalia- durante un periodo de 90 días.

De esta forma, el intérprete abandonó su tono habitualmente humorístico para marcar la tónica del resto de la velada, en la que prácticamente todos los premiados aprovecharon sus intervenciones para arremeter contra el decreto migratorio.

"Buenas noches, queridos compañeros del Gremio de Actores de Cine y de la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión, y buenas noches también a todos los que estáis viéndonos desde casa. Y sobre todo, a todas aquellas personas que ahora mismo se encuentran atrapadas en aeropuertos y que deberían estar aquí, en Estados Unidos. Sois parte de nuestra identidad: os queremos y os damos la bienvenida", aseguró desde el escenario Ashton Kutcher para inaugurar la entrega de premios.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia lo protagonizó el actor Mahershala Ali al recoger el galardón a la Mejor Actuación Masculina por su papel en la película 'Moonlight', en la que da vida a un traficante de drogas que acoge y ayuda a un joven que lucha para aceptar su sexualidad y por escapar de un hogar roto y de su madre drogodependiente.

"Mi madre es una ministra ordenada, y la verdad es que no dio saltos de alegría cuando la llamé para decirle que me había convertido al Islam hace ya 17 años. Pero lo hemos superado, ella me ve por quien soy y yo a ella también, y nuestro amor es fuerte. Y el resto son minucias, cosas que no importan", afirmó con orgullo el intérprete, consiguiendo el aplauso y los vítores de sus compañeros de profesión.

Julia Louis-Dreyfus subió al escenario para recoger la estatuilla a Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su papel en la sátira política 'Veep', un momento que aprovechó para recordar que ella misma, como la gran mayoría de los que se encontraban en el auditorio, era hija y nieta de inmigrantes.

"Mi padre abandonó Francia durante la ocupación nazi para huir de la persecución religiosa. Yo soy una patriota americana, amo este país, y porque lo amo, me siento horrorizada ahora que vemos su cara más oscura, porque este veto contra los inmigrantes es una aberración y es antiamericano".

A lo largo de la fama, Denzel Washington -premiado por su trabajo en 'Fences'- hizo campaña en favor de una sociedad más "empática", mientras que Sarah Paulson, la ganadora del premio a Mejor Actriz en una Mini-serie o Película para televisión por The People v. O.J. Simpson: American Crime Story', animó a todos los espectadores a donar dinero a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Emma Stone, una de las grandes favoritas para llevarse el Óscar por su trabajo en 'La La Land', también hizo referencia a la polémica orden presidencial de Trump en su discurso tras hacerse con el galardón a Mejor Actriz Protagonista, aunque de manera más ambigua.

"Esta situación da miedo, no hay forma de excusarse ante lo que está sucediendo, y necesitamos hacer algo. Me siento muy agradecida de formar parte de un grupo de personas a las que les importa lo que está sucediendo".