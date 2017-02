Isabela Moner agradece a Michael Bay apoyo en rodaje de "Transformers 5"

La reputación que se ha ganado Michael Bay como uno de los grandes maestros del cine de acción se ha visto empañada en varias ocasiones debido a la polémica suscitada por el trato discriminatorio y en ocasiones hasta vejatorio que supuestamente dedicaría a las actrices protagonistas de sus películas. Con Megan Fox, a quien dirigió en dos entregas de la franquicia 'Transformers', mantuvo un enfrentamiento muy público durante años que llevó a la atractiva intérprete a tildarle de "insufrible" y compararle con Hitler, aunque finalmente ambos parecieron hacer las paces cuando ella protagonizó la nueva versión de 'Las Tortugas Ninja', producida por Bay.

Por otra parte, la británica Kate Beckinsale reveló que el director le pidió que perdiera peso antes de dar vida a una enfermera de los años 40 en el rodaje de 'Pearl Harbor', poco meses después de que diera a luz a su primera hija, unas declaraciones a las que él restó importancia alegando que su "buena amiga" las había realizado en tono de broma.Sin embargo, la joven Isabela Moner -la nueva cara femenina de la saga de los autobots- parece haber vivido una experiencia muy diferente a la de su predecesora en las mismas cintas, o al menos eso es lo que se desprende del emotivo mensaje que ha dedicado a Michael Bay con motivo de su cumpleaños.

"Gracias por darme la oportunidad de formar parte de una película genial. Jamás habría imaginado que una de las mejores experiencias de mi vida incluiría aliens que, a ratos, se transforman en coches. Gracias por dejarme ser yo misma, por esforzarte para que la fortaleza femenina jugara un papel crítico en esta película. Y por último, pero no menos importante, gracias por permitirme manifestar mis raíces latinas. Me encanta todo lo que he podido ver hasta ahora de 'El último caballero' y creo que al resto del mundo también le gustará. Feliz cumpleaños con algo de retraso a un ser humano apasionado y sincero", escribió la joven de 15 años junto a una imagen en la que el popular realizador y ella aparecen abrazados.

A lo largo de los últimos meses, la intérprete de origen peruano ha compartido en sus redes sociales imágenes tanto junto al director como el resto de actores -entre los que se incluyen Josh Duhamel, Mark Wahlberg y el mismísimo Anthony Hopkins- que reflejan el cariño y las atenciones que recibió como la benjamina del set de rodaje, donde la sorprendieron incluso con una tarta el día de su 15 cumpleaños.

"Un millón de gracias al equipo y reparto de 'Transformers' por ser mi familia durante los últimos cinco meses mientras hacíamos una película increíble. Aunque ha sido un viaje duro, he disfrutado de cada minuto. Hasta la próximo, autobots", aseguraba Isabel en su perfil de Instagram tras rodar su última escena.