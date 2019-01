Jada Pinkett Smith sería una presentadora de los Óscar "terrible"

La actriz, presentadora y, en términos generales, celebridad Jada Pinkett Smith ha echado mano de su sinceridad habitual para opinar sobre la posibilidad de que la Academia de Hollywood se ponga en contacto con ella y, dadas las circunstancias, le pida que intervenga directamente para evitar que la próxima ceremonia de los Óscar se celebre sin la figura del tradicional maestro de ceremonias.

Hay que recordar que, en cuestión de semanas, los organizadores de la gala pasaron de anunciar el nombre de Kevin Hart como presentador a recibir la renuncia del intérprete como consecuencia de la polémica generada por sus comentarios y chistes homófobos del pasado. Desde entonces, han sido varios los nombres que se han barajado para sustituir al también cómico, pero también se ha contemplado la idea de que, al igual que ocurriera en 1989, la figura del maestro de ceremonias brille por su ausencia.

"Todo es posible en esta vida, jamás diría que de este agua no beberé. Pero honestamente creo que hay gente mucho más capacitada para ello, que haría un trabajo claramente mejor que el que yo podría hacer. No suelo decir estas cosas con frecuencia, lo cual significa que hablo totalmente en serio", ha explicado la esposa de Will Smith al ser preguntada por esta hipótesis en conversación con la revista People.

Por si eso no fuera suficiente, la artista ha querido ir un paso más allá y aventurar que una gala de los Óscar presentada por ella acabaría convirtiéndose en la "peor" de la historia, por lo que en un principio no le haría demasiada ilusión tener que ocupar un cargo tan importante y, por tanto, demostrar que sería una presentadora "terrible".

"Sé que sería una maestra de ceremonias terrible. Déjame decirte una cosa, como artista tienes que ser consciente de tus limitaciones, tienes que conocerlos perfectamente. Como presentadora, con los Óscar, sé que sería la peor ceremonia de los Óscar de la historia", ha aseverado.