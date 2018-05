Jamie Foxx solía "acosar" a Wesley Snipes y a Denzel Washington antes de ser famoso

El actor Jamie Foxx puede presumir a día de hoy de ser uno de los intérpretes más populares y cotizados del planeta entre otras cosas por su oscarizado trabajo en 'Ray' o por el éxito que le brindó su papel protagonista en 'Django desencadenado', pero lo cierto es que el artista estadounidense tampoco tiene reparo alguno a la hora de rememorar aquellos tiempos en los que, cuando trataba de hacerse un hueco en el mundo del espectáculo, ejercía hasta cierto punto de "acosador" oficial de figuras tan reconocidas como Denzel Washington o Wesley Snipes.

"Solía quedarme en un lateral de la entrada del Roxbury (un conocido club nocturno de Los Ángeles) porque no me permitían estar cerca de la puerta. Y yo le gritaba a todo el mundo que salía de allí para tratar de llamar su atención. Sé que no se va a acordar, pero solía acosar a Wesley Snipes. Le decía a voces: 'Wesley Snipes, te veo, Wesley'", ha contado en una entrevista al programa de televisión 'Live with Kelly and Ryan'.

En una ocasión, Jamie logró superar todas las trabas impuestas por el equipo de seguridad del recinto y acabó dándole un llamativo abrazo a Denzel Washington, toda una osadía que, sin embargo, no provocó una reacción demasiado airada en el normalmente imperturbable astro de Hollywood.

"Me iba para allá todas las semanas, y un día que salía Denzel Washington del local, me salté el cordón de seguridad y pude pasar desapercibido para los porteros hasta que fui a darle un abrazo. Él se quedó algo sorprendido, como pensando 'Hey, espera', y me cogió del cuello por instinto. Yo le dije enseguida que solo quería felicitarle por su trabajo y que le quería. Era de ese tipo de fans que solía decir que yo también triunfaría", ha explicado.

Curiosamente, desde que se cumpliera su profecía y acabara ingresando en el Olimpo del mundo del entretenimiento, Jamie ha tenido en varias ocasiones a los citados Wesley Snipes y Denzel Washington como invitados en su casa, además de haberse convertido en una especie de mecenas musical al acoger con frecuencia en su casa a jóvenes promesas de la música.

"Ahora tanto Denzel como Wesley vienen a mi casa de vez en cuando. Los he tenido en casa varias veces, y también invito a artistas jóvenes para que vengan a hablar conmigo y así poder ayudarlos. Una vez que vino Denzel le traje una banda de mariachis para agasajarle", ha asegurado en la misma conversación.