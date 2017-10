La actriz Jane Fonda revela la rivalidad por los Óscar con Katharine Hepburn

La actriz estadounidense Jane Fonda ha revelado la rivalidad que había entre ella y la también actriz Katharine Hepburn por los Óscar durante los años ochenta.

La protagonista de "Coming home" ("El regreso") ha explicado en el programa "The Graham Norton Show", que emitirá esta noche la cadena británica BBC, que Hepburn era un tanto irritable y que una vez le dijo "descaradamente" que no le caía muy bien.

Ambas actrices actuaron juntas en la película "On Golden Pond" ("En el estanque dorado", 1981) junto al padre de Fonda, Henry Fonda, en la que el papel de Hepburn le valió su cuarto Oscar.

Según relata Fonda, cuando ella la llamó para felicitarle, Hepburn le dijo que ya no podría atraparla, en referencia a los cuatro Óscar que acumulaba frente a los dos de Fonda.

Durante el programa, Fonda también recuerda cómo fue rodar la película "Barbarella" en 1968, dirigida por su exmarido Roger Vadim.

"Él estaba dirigiendo una película, nuestro matrimonio se estaba rompiendo y no fue fácil de hacer", explica. Y menciona que años más tarde miraba lo sucedido con cierta gracia.

Con casi 80 años, Fonda protagoniza un drama romántico en "On Souls At Night" ("Nosotros en la noche"), de reciente estreno, junto a Robert Redford, 50 años después de que trabajasen juntos en el filme "Barefoot In The Park" ("Descalzos por el parque").

"Nunca pensé que viviría tanto tiempo, y mucho menos estar trabajando a mi edad. Es fantástico", asegura la actriz.

En toda su carrera, Hepburn consiguió cuatro Óscar gracias a sus actuaciones en "The Morning Glory" ("Gloria de un día") en 1933, "Guess Who's Coming to Dinner" ("Adivina quién viene a cenar esta noche") en 1967, "The Lion in Winter" ("El león en invierno") en 1968, y "On Golden Pond" en 1981, mientras que Fonda consiguió dos estatuillas, por "Klute" en 1971 y "Coming Home" ("El regreso") en 1978.