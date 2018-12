Jason Momoa: "A Aquaman le lleva mucho tiempo tener fe en sí mismo"

Aunque en la superficie es un hombre casi todopoderoso y bajo las aguas es nada menos que un aspirante al trono de Atlantis, a Aquaman le cuesta confiar en sí mismo, aseguró a Efe el actor Jason Momoa, quien subrayó que esa faceta humana es algo que hace singular a este superhéroe.

"Es lo que me encanta de él. No tiene miedo de beber, de darle un puñetazo a alguien, de discrepar con Wonder Woman sobre algo. Pero, al mismo tiempo, no cree en sí mismo. Le lleva mucho tiempo tener fe en sí mismo acerca de que es especial, y creo que eso es algo con lo que la gente se puede identificar", apuntó el actor estadounidense en una entrevista telefónica.

Momoa (Honolulu, EE.UU., 1979) agarra el tridente para sumergirse en las épicas aguas de "Aquaman", cinta que llega el próximo fin de semana a los cines bajo la dirección de James Wan y en cuyo elenco destacan también Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson y Willem Dafoe.

Tras su cameo en "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y su presentación oficial en el universo cinematográfico de DC Comics y Warner Bros. con "The Justice League" (2017), Aquaman se estrena como protagonista con esta película que relata los orígenes de un superhéroe llamado Arthur que nació del amor entre un farero y una reina de un mundo submarino.

Pero aunque trata de vivir en la superficie como un hombre más, Arthur deberá hacer frente a sus responsabilidades bajo el agua para evitar la destrucción del mundo.

Muy conocido y popular por su papel de Khal Drogo en la serie "Game of Thrones", a Momoa el papel de Aquaman le vino como anillo al dedo al compartir con su personaje ese aire gamberro y despreocupado, a la vez que viril e imponente, que caracteriza a este superhéroe acuático.

Además, el actor también tuvo una infancia dividida entre dos mundos, ya que pese a que nació en Hawái se crió en el estado interior y rural de Iowa.

"Supongo que te puede ayudar si tienes cosas en la vida real, cosas que te identifican con tu personaje para conocerlo mejor, pero realmente no es necesario", matizó el intérprete, quien destacó que, a diferencia de Aquaman, él sí que se sintió "bienvenido" en sus dos hogares.

Momoa ensalzó que Aquaman es "alguien increíble" con un poder "fantástico", pero recalcó que se encuentra "perdido, muy perdido" y como un lobo solitario que busca su sitio.

Estas vulnerabilidades, más propias de personas comunes que de figuras legendarias con habilidades solo aptas para la imaginación, lo convierten en alguien con quien el espectador puede conectar, explicó Momoa, quien también recordó que se trata de un superhéroe "mestizo" criado por "un solo padre".

"Hay muchas cosas interesantes en la película", continuó Momoa al enumerar temas "de las noticias en la actualidad", como "la segregación" o "la contaminación del planeta", que aparecen en la narración de este largometraje.

Con unos impactantes efectos visuales a la hora de mostrar las civilizaciones submarinas en las que sucede gran parte de la película, "Aquaman" también presenta a Mera (Amber Heard) como coprotagonista femenina.

"En realidad, Mera es más fuerte que Arthur", opinó Momoa sobre un personaje tan poderoso como Aquaman e indudablemente más astuto y sereno.

Es una reina por derecho propio y la relación entre ellos es fantástica

En este sentido, Momoa elogió la labor de Heard y aseguró que el buen ambiente en el set de rodaje entre ambos es algo que luego se puede palpar en la gran pantalla.

"Es una persona extremadamente inteligente y divertida, y nos llevamos muy bien. Creo que es divertido cuando hay confianza y seguridad y puedes experimentar y sentirte libre, probar diferentes cosas y confiar en el trabajo del otro. Y creo que eso se nota en la película", afirmó.

Por último, Momoa dedicó unos piropos al director James Wan, un gran referente del género de terror gracias a las sagas de "Saw", "The Conjuring" e "Insidious".

"A James le gustó la perspectiva (sobre Aquaman) que había elegido Zack Snyder (director de 'Batman v Superman: Dawn of Justice' y 'The Justice League') y la llevó al siguiente nivel construyendo el mundo y los personajes", explicó.

"Aquaman' es como su bebé", finalizó.