La hija de Jennifer Lopez debuta como actriz bajo la dirección de su madre

Aunque a lo largo de su carrera Jennifer Lopez ha roto barreras con las apuestas audiovisuales que han acompañado cada uno de sus sencillos y que este mismo año le valieron el premio Michael Jackson a la vanguardia en la gala de los MTV Video Music Awards, pero hasta ahora nunca se había puesto detrás de las cámaras para dirigir uno de sus propios videoclips.

La cantante y actriz se ha atrevido a dar ese paso con su canción 'Limitless', compuesta por la mismísima Sia para la banda sonora de la última película de la diva del Bronx, 'Second Act'.

De cara a un proyecto tan especial y que encima encierra además un mensaje muy importante para ella, el de que siempre hay una segunda oportunidad sin importar qué edad se tenga, JLo ha contado con una protagonista muy especial: su hija Emme, uno de los dos retoños que tuvo su exmarido Marc Anthony.

La pequeña interpreta a una versión más joven de la estrella en el vídeo que se estrenó este jueves, y ha demostrado de sobra haber heredado el talento para el baile de su madre al marcarse unos cuantos pasos de la coreografía con una soltura más que aceptable.

Pese a la profesionalidad y solvencia que ha demostrado Emme, en un principio a Jennifer no le hizo ninguna gracia la idea de 'contratarla' cuando la pequeña se enteró del videoclip que tenía previsto rodar y le comentó que ella sería muy capaz de meterse en el papel.

"Dios mío... Durante mucho tiempo le dije que no, pero al final, antes de decirle que sí, le expliqué que si lo hacía no podría decir de pronto que estaba cansada a la mitad, porque tendríamos que hacerlo. Y no te puedo explicar lo maravillosa que estuvo. Estaba tan orgullosa... Hasta se me olvidó que estaba dirigiendo mi primer vídeo, todo giraba en torno a ella", aseguró JLo a su paso por el programa de Jimmy Fallon.