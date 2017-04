Jessica Chastain será miembro del jurado del festival de Cannes

La actriz y productora estadounidense Jessica Chastain será miembro del jurado del 70º festival de cine de Cannes (17-28 de mayo), presidido por el director español Pedro Almodóvar, anunció el viernes el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

Chastain, conocida entre otros por su papel en "The Tree Of Life", de Terrence Malick, ganadora de la Palma de Oro en 2011, es el primer miembro del jurado que se ha dado a conocer hasta ahora.

"Para este 70 aniversario, hay gente que forman parte de la historia del festival o que han sido descubiertos por el festival y que tenemos ganas de tener cerca", dijo Frémaux a la emisora de radio France Inter.

Sin embargo no dio la lista completa de miembros del jurado aunque aseguró que tendría el mismo número de hombres que de mujeres.

Chastain, de 40 años, aparece en películas "Take Shelter", de Jeff Nichols, o "Insterstellar", de Christopher Nolan. Próximamente estará en la nueva película del canadiense Xavier Dolan, "The Death and Life of John F. Donovan".