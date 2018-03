Jesy Nelson planea dar el salto al cine

Tras conquistar las listas de éxitos musicales junto a Little Mix, Jesy Nelson se ha propuesto hacer lo propio con la pantalla grande siguiendo los pasos de otro ídolo juvenil como Harry Styles, que tras el 'descanso temporal' de One Direction decidió concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en labrarse una reputación como actor.En su caso, la cantante británica ya cuenta con cierta experiencia como extra y en pequeños papeles secundarios, por lo que no partiría completamente de cero en esta nueva aventura profesional.

"Jesé participó en unas cuantas películas cuando era más pequeña, y siempre ha soñado con probar suerte en la actuación.Se ha quedado muy impresionada con la manera en que Harry se ha movido para dejar su huella en el mundo del séptimo arte y le encantaría participar en una gran superproducción como ya ha hecho él. Últimamente ha estado buscando un agente que la pueda guiar en sus primeros pasos", ha asegurado una fuente al periódico The Sun.

Sin embargo, sus planes para establecerse como actriz no implican que se plantee renunciar a su carrera junto a la girl-band."Las chicas tienen un acuerdo: todo lo relacionado con Little Mix es una prioridad. La banda es lo más importante para todas. Cualquier posible trabajo que Jesy pudiera conseguir en un futuro debería ser compatible con los planes del grupo. Se trata de un proyecto personal, algo paralelo, pero le encantaría intentarlo siempre y cuando no interfiera con el resto de sus compromisos.

Jesy no es la única componente de Little Mix que tiene la vista puesta en Hollywood; su compañera Jade Thirlwall también compartiría sus aspiraciones e incluso llegó a conseguir colarse en la lista de candidatas para dar vida a la Princesa Jasmine en el remake de 'Aladdin' que prepara Guy Ritchie, aunque finalmente perdió ese papel a manos de Naomi Scott.