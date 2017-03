John Krasinski dirigirá a su mujer en su tercer filme: "A quiet place"

La pareja formada por John Krasinski y Emily Blunt se ha animado finalmente a compartir pantalla en la que será su primera película juntos, pero si la noticia no fuese lo suficientemente emocionante para ambos tras haber conseguido solapar sus planos profesional y personal, también ha salido a la luz que el filme estará dirigido por el propio Krasinski.

'A quiet place' es el título de un thriller sobrenatural del que de momento no se conocen muchos detalles, tan solo que el rodaje comenzará el próximo otoño y que estará producida por Michael Bay, director y productor de 'Transformers', bajo la tutela de los estudios Platinum Dunes y Paramount Pictures.

La británica y el estadounidense pasaron por el altar en el año 2010, y por el momento su matrimonio les ha dado dos preciosas niñas, Hazel (2 años) y Violet, quien nació a finales del pasado junio.

Pese a haber colaborado ya en varios proyectos, como la cinta sobre 'Los Teleñecos' de 2011, hasta la fecha no habían llegado a ponerse juntos ante una cámara. Sin embargo, el adorado Jim Halpert de la versión estadounidense de 'The Office' ya había expresado su deseo de trabajar con la madre de sus hijas en varias ocasiones.

"Me encantaría dirigir a Emily. Aunque, no sé, me gustaría más actuar con Emily que dirigirla. No sé si necesito esa responsabilidad. Ella es muy buena [actuando], me daría mucho miedo meter la pata y liarla. Pero me encantaría compartir escenas con ella, sería muy divertido. Siempre estamos dispuestos a trabajar juntos, solo estamos esperando a que sea el proyecto adecuado", confesaba hace un año al portal de noticias E! Online.