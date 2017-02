Jolie rodó en Camboya por "conexión especial" que mantiene con Maddox

El último proyecto como directora de la oscarizada Angelina Jolie, 'First They Killed My Father', no solo se adentra en los entresijos del tiránico dominio ejercido en Camboya por los Jemeres Rojos entre los años 1975 y 1979 -período en el que llevaron a cabo un brutal genocidio que acabó con la vida de casi dos millones de personas- por el evidente peso dramático de uno de los episodios más trágicos de la historia de la humanidad, sino también por su deseo de explorar a fondo las secuelas emocionales y culturales que dejó la dictadura en la identidad nacional del país de origen de su hijo Maddox.

"Este país significa mucho para mí, ha sufrido mucho a lo largo de la historia y evidentemente tengo una conexión especial con Camboya a pesar de que no sé demasiado sobre los padres biológicos de Maddox, pero creo que vivieron durante el período de la guerra. Y está claro que este conflicto afectó significativamente a cada uno de los ciudadanos de este país. Por eso necesitaba entender mejor y desde un enfoque más profundo el carácter de Camboya", se sinceró en una entrevista al programa 'Good Morning America'.

El intenso vínculo que le une al pequeño estado del sudeste asiático no solo tiene un componente familiar, ya que también se fundamenta en la estrecha amistad que mantiene desde hace años con la profesora universitaria y activista política Luong Ung, responsable precisamente del libro homónimo y autobiográfico en el que se basa el nuevo trabajo como cineasta de Angelina.

"Necesitaba dar a conocer la historia de Luong Ung [superviviente del régimen liderado por Pol Pot], que es muy buena amiga mía. Y Maddox también quería entender mejor sus orígenes, quería hacerlo. Antes de ponernos a ello, le hablé de la película y le propuse que se implicara también. Fue él quien me dijo poco antes de empezar que quería formar parte del proyecto", explicó en la misma conversación.

Durante la actual estancia de Angelina y sus hijos en Camboya, donde ha tenido lugar la presentación mundial de la cinta y en el que la estrella de Hollywood se ha sincerado por primera vez sobre su reciente separación de Brad Pitt, la intérprete ha tenido además el "honor" de poder exponer su trabajo nada menos que ante la familia real camboyana.

"Tengo que reconocer que estaba nerviosa, muy nerviosa. Para mí es todo un honor que, como extranjera, se me permita venir a este país y narrar su historia en presencia de sus propios ciudadanos", explicó en la mencionada entrevista.