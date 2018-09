¿Será Jon Hamm el nuevo Batman?

Tras confirmarse que Ben Affleck, quien se encuentra actualmente en rehabilitación, no volverá a enfundarse el traje del justiciero más irreverente de la factoría DC, Batman, numerosos fans y seguidores de las aventuras del caballero oscuro no han dejado de especular con la identidad de aquellos candidatos más adecuados para recoger el testigo de cara a una eventual nueva película.

Esa intriga ante el futuro proceso de selección ha provocado, entre otras cosas, que al actor Jon Hamm -protagonista de la aclamada serie 'Mad Men'- le hayan preguntado directamente sobre las sensaciones que le dejaría la posibilidad de recibir una oferta al respecto, a lo que él ha optado por ofrecer una respuesta algo críptica pero que, al mismo tiempo, deja patente su afición por los cómics del superhéroe y por algunas de sus adaptaciones a la gran pantalla."Todo dependería del guion, por supuesto, de lo interesante y bien construida que esté la trama.

Siempre he sido un gran fan de los cómics de Batman, desde que era pequeño. Creo que empecé a leer sus historias cuando tenía nueve años o incluso menos. Me encanta el género y sus películas cuando están bien hechas, y además estoy bastante familiarizado con el mundillo", ha declarado el estadounidense en una entrevista al podcast 'In Depth', conducido por el periodista Graham Bensinger.

En cualquier caso, y para evitar que sus admiradores más fieles empiecen a hacerse ilusiones ante la perspectiva de verle conducir el batmóvil, el astro televisivo ha querido dejar claro que, de momento, nadie del entorno de DC o Warner Bros se ha puesto en contacto con él para tantearle siquiera, de lo que se desprende la idea de que su posible fichaje podría tardar años en materializarse y solo después de haber superado varios y diversos escollos.

"Llevo muchos años escuchando rumores sobre esto de interpretar a Batman, básicamente desde que terminó 'Mad Men' [en el año 2015]. No he tenido ni una sola conversación con nadie de los estudios, de verdad lo digo, y eso que he compartido reuniones y habitaciones con estos tipos. Nadie me ha ofrecido nada, pero bueno, entiendo que internet quiere lo que quiere. Pero esas decisiones no las puede tomar solo internet", ha recalcado.