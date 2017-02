Kate Hudson se niega a usar las nuevas tecnologías para encontrar pareja

A diferencia de muchos de sus contemporáneos, famosos o no, la actriz Kate Hudson prefiere mantenerse al margen de las aplicaciones móviles dirigidas a facilitar encuentros de índole romántica a la hora de buscar un hombre con el que iniciar un ilusionante romance, ya que está convencida de que el tipo de interacciones personales que suelen darse a través de ese tipo de herramientas, al menos en los casos que ella ha presenciado, son demasiado superficiales y efímeras.

"Me parece una locura que haya tantas celebridades apuntándose a ese tipo de cosas, pero es verdad que me ha hecho pensar en la posibilidad de que yo misma me haga un perfil en esas aplicaciones, pero creo que no. Claro, me encuentro con un chico atractivo, me digo a mí misma: 'Quizás le mando un mensaje o simplemente congeniamos'.

Empiezas a escribirle y de repente desaparece... Y luego cuando vas con tus amigas a comer, siempre acaban preguntándote: '¿Qué pasó con ese tipo que conociste en Raya o Bumble, o donde sea?'", aseguró la intérprete durante una entrevista a Ellen DeGeneres, haciendo referencia a dos de las aplicaciones más populares entre las celebridades.

La hija de Goldie Hawn, madre de dos hijos, Ryder (13), junto a su primer exmarido, el músico Chris Robinson, y Bingham (5), fruto de su extinto matrimonio con el líder de Muse Matt Bellamy, presume orgullosa de pertenecer a la "vieja escuela" en lo que a conocer a hipotéticos pretendientes se refiere y prefiere abordar todas estas cuestiones desde un enfoque mucho más directo y natural.

"No puedo evitar pensar: '¿por qué no te vas al Starbucks a conocer gente?' ¿No es más fácil acercarte a alguien que te pueda resultar interesante o que esa persona tenga el valor de aproximarse a ti y decirte: 'Mira, soy así y así, ¿podríamos salir juntos'? Quizá sea de la vieja escuela, no sé, pero me parece mucho más sensato", reveló en la misma conversación.

A principios de esta semana salía a la luz el rumor de que Kate Hudson podría haber iniciado un sorprendente idilio nada menos que con Brad Pitt, quien se encuentra todavía inmerso en los trámites de su conflictivo divorcio de Angelina Jolie, pero fiel a la discreción que la define últimamente en el ámbito amoroso, resulta más que comprensible que no haya querido pronunciarse sobre esta teoría.

"La razón por la que no me gusta hablar de estos temas es que tengo dos hijos. Mucha gente dice que es sano tratar estas cuestiones en público, pero la verdad es que Ryder puede leer o escuchar cualquiera de estas historias. Y no quiero que tengan que enterarse de estas cosas por la prensa, si encuentro alguien especial con el que compartir mi vida, ellos serán los primeros en saberlo", apuntó.