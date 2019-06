Kylie Minogue ha bloqueado una película sobre su vida y su carrera

Tras el éxito de 'Rocketman' y 'Bohemian Rhapsody', los biopics sobre estrellas de la música se han convertido en la nueva obsesión de la industria cinematográfica y no cabe duda de que la vida de Kylie Minogue daría de sobra para una película.

De hecho, ya ha habido quien ha tratado de convencerla para que siga los pasos de Elton John y supervise cómo su historia se lleva a la gran pantalla, pero por el momento ella no está interesada en ver sus logros y fracasos condensados en tan solo una hora y media de metraje.

"¿Que alguien haga de mí? Me lo han mencionado, pero nunca ha llegado a plantearse nada en firme. No sé cómo me sentiría al respecto, la verdad, puede que algún día sí que suceda, pero ahora mismo no entra en mis planes. ¿Cómo podría resumirse todo? Habría que encontrar a un gran director para que hiciera una criba y supiera narrar lo verdaderamente importante de la historia", ha aclarado la cantante en una entrevista al periódico The Sun.

En lo que sí está trabajando la australiana es en un documental acerca de su carrera que le ha obligado a sumergirse en su archivo personal y seleccionar el contenido que quiere incluir en la producción, una tarea titánica que ella compara con escalar el Everest.

"He analizado mucho material, aún estoy en ello. Hay muchas fotografías y vídeos, y todo tipo de memorabilia de los grandes éxitos. Por norma general, estoy tan obsesionada con seguir adelante que la idea de echar la vista atrás, de tener un momento de retrospección, me resulta divertida. Y también puede resultar muy emotivo", ha confesado.