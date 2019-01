Lady Gaga brilla en una alfombra roja de los Globos de Oro con sabor latino

View this post on Instagram

‪สองนักแสดงสาวจากภาพยนตร์ #Roma ในงาน #GoldenGlobes มาลุ้นรางวัลใหญ่ให้เรื่องนี้กัน พร้อมรับชมได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์ พร้อม Netflix 🙌🏻‬

