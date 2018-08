Lady Gaga rodó la escena más importante de su debut en el cine

En mayo del año pasado, Lady Gaga tuvo que decir adiós a su antigua asistente personal Sonja Durham, que falleció tras una larga y dura batalla contra el cáncer. El único deseo de la cantante era poder despedirse de ella, pero desgraciadamente sus compromisos profesionales le impidieron estar a su lado en los últimos momentos.

Cuando recibió el aviso de que el estado de salud de su querida amiga había empeorado de forma preocupante se encontraba rodando una de las escenas más importante de su debut en la gran pantalla, 'A Star Is Born', en la que su personaje canta una emotiva balada frente a una multitud en el estadio Shrine Auditorium de Los Ángeles. La estrella del pop tuvo que enfrentarse a ese desafío minutos después de perder a una de las personas más importantes de su vida.

"Mi muy, muy, muy querida amiga Sonja había fallecido de cáncer ese mismo día. Se supone que teníamos que empezar a rodar en medio hora y yo dejé el set porque su marido acababa de llamarme y podía escucharla de fondo. Simplemente me subí al coche y conduje, pero llegué quince minutos tarde. Ella acababa de morir. Me tumbé a su lado, junto a su marido y su perro y su hijo...", ha recordado en una entrevista a la revista Entertainment Weekly.

"Cuando regresé Bradley fue muy amable y seguimos adelante. Interpreté la canción. Él me dijo que no era necesario que repitiera la escena, que así estaba bien. Lo único que siempre he querido hacer es cantar. Jamás olvidaré ese día. Fue una escena muy especial, y siempre recordaré ese momento".

El remake del clásico marcará la consagración de Lady Gaga como actriz de cine de la mano de Bradley Cooper, su director y co-protagonista, y ella siempre le estará eternamente agradecida, no solo por la comprensión que mostró en los momentos más duros de su colaboración artística, sino por la forma en que ha cambiado para siempre la concepción que tenía de su propio talento.

"Me ha cambiado. Ver a Bradley en plena acción ha sido maravilloso y el mero hecho de que él creyera en mí me ha dado más munición para que yo también lo hago. Me siento muy afortunada. Creo que lo que he aprendido con él ha sido que no pasa nada por confiar ciegamente en tu visión y perseguirla con cada fibra de tu ser. A veces, como artista, dudo de mí misma, pienso que estoy dándole demasiadas vueltas, que estoy forzándolo y que debería parar. Ahora ha cambiado la manera en que trabajo", reconoce sobre la influencia que el oscarizado actor ha ejercido sobre ella.