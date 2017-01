"La La Land" con cuatro Globos de Oro; Viola Davis gana por "Fences"

"Ciudad de estrellas... ¿estás brillando sólo para mi?"

La canción que le dedica Ryan Gosling a Los Ángeles en el aclamado musical "La La Land" fue altamente premiada este este domingo en los Globos de Oro de este domingo.

El actor se llevó el premio a mejor actor de comedia-musical, mientras que la canción "City of Stars" fue premiada como mejor canción original, al igual que toda la banda sonora de Justin Hurwitz.

"Me gustaría agradecerle a una persona de la manera que se lo merece. Mientras yo cantaba, bailaba y tocaba el piano y tenía una de las mejores experiencias he tenido en el cine, mi esposa estaba criando a nuestra hija, estaba embarazada de nuestro segundo hijo y estaba tratando de ayudar a su hermano de una pelea contra el cáncer", expresó Gosling al recibir el premio.

"La La Land", el tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos, ganó hasta ahora cuatro de las siete nominaciones que tiene esta ceremonia que abre la temporada de premios de Hollywood.

"Tuve suerte de trabajar, porque era un musical, con prácticamente todos los departamentos", dijo Hurwitz al recibir el galardón. "Estamos honrados de trabajar con Damien en este filme brillante. Y a Emma [Thomson] y Ryan y al elenco, por cantarla", dijeron Benj Pasek y Justin Paul, compositores de la canción.

También ganó por mejor guión.

"La audiencia para una película como ésta existe", expresó Chazelle.

El británico Aaron Taylor-Johnson como mejor actor de reparto por su papel en "Nocturnal Animals" y Viola Davis por el drama familiar "Feces".

"No pasa todos los días que Hollywood piensa en llevar una obra de teatro al cine. No suena a fábrica de dinero, pero sí a arte", añadió la actriz, que dedicó por último el premio a su padre Dan Davis.

Además de "La La Land", corren entre los favoritos los dramas familiares "Moonlight" y "Manchester by the Sea", con seis y cinco nominaciones, respectivamente, incluidas las categorías de mejor película, actuación y dirección.

"Zootopia" de Disney fue la ganadora de la mejor película animada.

Los Globos de Oro, entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), se realizan en el exclusivo hotel Bervely Hilton y para muchos es la fiesta más divertida de la temporada, con mucho, mucho champán y bebidas.

Está en competencia el mexicano Gael García Bernal, que buca su segundo Globo de Oro consecutivo por su rol en "Mozart in the Jungle", mientras que la película "Neruda" del chileno Pablo Larraín no ganó a mejor película en lengua extranjera.

El cineasta --que fue nominado el año pasado por "El Club"-- reconstruyó la persecución implacable a la que fue sometido en Chile el poeta Pablo Neruda en 1948, cuando el gobierno decretó ilegal al Partido Comunista y le retiró el fuero de senador.

El premio se lo llevó la francesa "Elle", protagonizada por la estelar Isabelle Huppert.

"Ha sido una grandiosa experiencia trabajar con Isabelle, es tan talentosa, le agradezco a Isabelle por todo lo que diste en esta película, por tu talento, por tu audacia, por la autenticidad de tu interpretación. Ha sido maravilloso trabajar contigo, eres maravillosa. ¡Te amo, te amo, te amo!", expresó el director Paul Verhoeven.

Casey Affleck y Natalie Portman aparecen por su parte como fuertes candidatos.

Portman parte como favorita al premio a mejor actriz dramática por su magistral papel en la cinta biográfica "Jackie", también dirigida por Larraín, sobre los días de la exprimera dama después del asesinato de su esposo John F. Kennedy.

La historia criminal "American Crime Story: The People v. O.J. Simpson" lleva dos de los cinco premios por los que está nominado, incluida la de mejor serie dramática y Sarah Paulson como mejor actriz.

Tom Hiddleston, Hugh Laruie y Olivia Colman ganaron por sus papeles en "The Night Manager", la serie sobre el inescrupuloso traficante internacional de armas.

Por "Black-ish" ganó Trace Elis Ross y Billy Boy Thornton ganó por "Goliath".