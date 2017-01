Hugh Laurie y Ralph Fiennes se unen a la enésima adaptación de Sherlock Holmes

Dos de los actores británicos más renombrados de las últimas décadas, Hugh Laurie y Ralph Fiennes, se unirán a la versión más gamberra y humorística de las aventuras del famoso detective creado por Arthur Conand Doyle, 'Holmes and Watson', de la que ya se reveló en su momento que estaría protagonizada por Will Ferrell y John C. Reilly. Por el momento poco se sabe sobre los papeles que tendrán que afrontar los dos intérpretes en esta nueva producción de Sony Pictures, al margen de que les obligará a sacar a relucir su vena más cómica.