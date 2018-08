Lena Dunham consigue su primer relevante en una película de Tarantino

Aunque parezca increíble en vista de que a día de hoy es una de las figuras más relevantes de la cultura popular estadounidense, hasta la fecha Lena Dunham nunca ha contado con un papel protagonista o con un peso narrativo significativo en una película para la gran pantalla.

Puede que el éxito de la serie 'Girls' la convirtiera en un icono gracias a la forma magistral en que daba vida a la aspirante a escritora Hannah Horvath, un personaje que muchos consideran el arquetipo de toda una generación por su personalidad egocéntrica y su impresión de que el mundo entero estaba en deuda con ella, pero lo cierto es que la también guionista y directora no ha tenido hasta la fecha ocasión de explotar al máximo su vena interpretativa.

Ahora por fin se le ha presentado su gran oportunidad de la mano del mismísimo Quentin Tarantino, que la ha elegido para meterse en la piel de una joven llamada Gypsy en el filme 'Once Upon a Time in Hollywood', que ya cuenta con un elenco repleto de nombres famosos como Margot Robbie, Al Pacino o Dakota Fanning y que encabezan dos estrellas de la talla de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

La historia se centrará en un antiguo actor de Westerns llamado Rick Dalton, interpretado por DiCaprio, y su doble de acción (Pitt) en la misma época en que tuvieron lugar los terribles asesinatos cometidos por el culto conocido como la Familia Manson, que en agosto de 1969 asesinó, por orden de su líder Charles Manson, a siete personas en espacio de dos noches, entre ellas la popular actriz Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski.