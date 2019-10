Lewis Hamilton rechazó un papel en la secuela de "Top Gun"

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton lleva años tratando de abrirse camino en la industria discográfica, pero a falta de un sencillo que termine de consolidarle como cantante, ahora ha decidido probar suerte en el mundo del cine comenzando a acudir discretamente a varias audiciones.

Desde hace tiempo, el deportista trabaja con un profesor de actuación y parece que ha mejorado lo suficiente como para graduarse de los cameos que había venido realizando hasta ahora a un personaje de peso en la secuela de "Top Gun" que protagonizará Tom Cruise.

Desgraciadamente, su apretada agenda profesional le impidió comprometerse con un proyecto que habría exigido su dedicación absoluta durante varios meses."Intenté conseguir un papel en 'Top Gun: Maverick' porque soy un gran admirador de la original, pero tuve que admitir que no tenía tiempo suficiente para el rodaje. Pero sí, tuve la oportunidad de hacerlo aunque al final no pudiera", ha explicado en una nueva entrevista al portal ESPN.

Aunque su carrera en los circuitos y el resto de sus compromisos profesionales no se lo ponen sencillo a la hora de dedicar todo el tiempo que le gustaría a su nueva pasión, él siempre se las arregla para encontrar algún rato libre durante el que estudiar las ofertas que le llegan.

"Hace un tiempo me presenté al casting para una película y tardé solo un día en prepararme. Y eso que tuve que ir a París y probablemente tenía que asistir a cuatro o cinco desfiles. Me cambiaba de ropa muy rápido entre medias y aprovechaba para reunirme durante veinte minutos con una profesora que me ayudó a leer la primera parte. Después me iba corriendo a otro de los desfiles y regresaba para terminar de preparar la otra parte. Al final del día tuve que grabar un vídeo para mandarlo a Los Ángeles. ¡Fue increíble!".