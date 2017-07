Lily James encarnará a una joven Meryl Streep en la secuela de "Mamma Mia"

Aunque por el momento ella se limita a promocionar por todo el mundo su último estreno cinematográfico, la película 'Baby Driver', la actriz británica Lily James (28) es noticia estos días por su rumoreado fichaje para la segunda parte de la exitosa cinta 'Mamma Mia', basada en el afamado musical que sigue en cartel en las principales plazas teatrales del mundo.

Como ha publicado el portal de noticias Deadline, la joven intérprete dará vida en la esperada secuela del filme de 2008 a la protagonista de la historia, Donna -interpretada por Meryl Streep- en sus años de juventud, cuando conoció a los tres hombres -los personajes de Colin Firth, Pierce Brosnan y Stellan Skarsgård- con los que acabó manteniendo apasionados romances.La trama de 'Mamma Mia: Here We Go Again!', que llegará a las salas de cine en verano que viene, explorará precisamente esta etapa en la que Donna se queda embarazada de su hija Sophie y decide criarla en solitario, entre otras razones porque se desconoce quién de los tres caballeros es su padre.

Hace escasamente un mes salía a la luz que el elenco principal de la aclamada cinta regresaría a sus puestos para seguir deleitando -y revelando novedades sobre la historia- a los millones de espectadores que disfrutaron hace casi una década con las peripecias de 'Mamma Mia'. Las últimas en anunciar su participación en la secuela fueron Amanda Seyfried (Sophie) y Christine Baranski, quien retomará su papel de Tanya, la mejor amiga de Sophie.