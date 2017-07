Lily James se une al reparto de la secuela de "Mamma Mia"

La intérprete británica Lily James se ha unido al elenco de la esperada secuela 'Mamma Mia: Here we go again!' junto a los actores de la primera entrega ya confirmados, véase, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Colin Firth, Pierce Brosnan y Christine Baranski. Se cree que la actriz dará vida a la versión joven del personaje de Meryl Streep, Donna, en la línea de los rumores que apuntan a que la cinta podría explorar la historia de cómo esta conoció a los tres posibles padres de su hija Sophie años antes de la historia llevada a la gran pantalla en 2008.