Lista de ganadores de los Premios SAG

Lista completa de ganadores de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, que se entregaron el domingo en Los Ángeles:

CINE

Elenco: "Hidden Figures".

Actor: Denzel Washington, "Fences".

Actriz: Emma Stone, "La La Land".

Actor de reparto: Mahershala Ali, "Moonlight".

Actriz de reparto: Viola Davis, "Fences".

Elenco de dobles: "Hacksaw Ridge"

___

TELEVISION

Elenco de una serie de drama: "Stranger Things".

Actor en una serie de drama: John Lithgow, "The Crown".

Actriz en una serie de drama: Claire Foy, "The Crown".

Elenco de una serie de comedia: "Orange is the New Black".

Actor en una serie de comedia: William H. Macy, "Shameless".

Actriz en una serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep".

Actor en una película para TV o miniserie: Bryan Cranston, "All the Way".

Actriz en una película para TV o miniserie: Sarah Paulson, "The People V. O.J. Simpson: American Crime Story".

Elenco de dobles: "Game of Thrones"

___

Premio a la trayectoria: Lily Tomlin.