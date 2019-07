Eva Longoria e Isabela Moner brillan en el estreno en Los Ángeles de "Dora"

Eva Longoria e Isabela Moner brillaron hoy en la alfombra roja del estreno en Los Ángeles (EE.UU.) de "Dora and the Lost City of Gold", la primera película con actores de carne y hueso que llevará a la gran pantalla las aventuras de esta famosa exploradora infantil.

Este filme, que llegará a los cines estadounidenses el próximo 9 de agosto, presenta un elenco muy latino, ya que junto a Longoria y Moner figuran en su reparto otros hispanos como Eugenio Derbez, Michael Peña, Danny Trejo o Benicio del Toro.

Longoria, que interpreta en la película a la madre de Dora, deslumbró hoy en el cine Regal L.A. Live de Los Ángeles con un vestido amarillo con escote de palabra de honor.

Este vestido llevaba la firma de Vitor Zerbinato, informó hoy el medio especializado E! News.

Por su parte, la joven Isabela Moner, que da vida a Dora, escogió un vestido blanco largo de la marca Rodarte, que contaba con algunos detalles brillantes así como un escote en V.

Además de Longoria y Moner, también llamó hoy la atención de los fotógrafos un muy sonriente Eugenio Derbez, que se presentó en Los Ángeles de la mano de su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana.

Otros dos latinos con pedigrí en Hollywood como Michael Peña y Danny Trejo se dejaron ver asimismo en la alfombra roja de "Dora and the Lost City of Gold".

Basada en la popular serie infantil de Nickelodeon, esta cinta de acción real ha contado con la dirección de James Bobin ("Alice Through the Looking Glass", 2016) y con un guión firmado por Nick Stoller ("The Muppets", 2011).

Esta película enfocada al público familiar e infantil sigue la pista de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, y su primo Diego.

"Dora the Explorer" es una exitosa serie animada que presenta como heroína a una chica latina cuyas aventuras ocurren en un imaginativo mundo tropical de junglas, playas y selvas.