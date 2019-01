Luchador panameño Karcamo forma parte de las voces de "Dragon Ball Super: Broly"

Esta semana en Panamá estrenó la película "Dragon Ball Super: Broly" una cinta esperada y ansiada por los fanáticos de la serie animada, entre los que se encuentra el reconocido luchador y amante de los cómics, Kárcamo "El forjador del dolor", quién participa también de este filme. ¿Cómo?

Sí, señoras y señores tal como lo están leyendo Kárcamo forma parte de las voces que participan del doblaje de "Dragon Ball Super: Broly".

Durante una función especial de la película, telemetro.com tuvo la oportunidad de conversar con este luchador sobre esta experiencia. Karcamo aseguró sentirse honrado y emocionado por formar parte de una de sus sagas favoritas.

Como buen panameño que crecimos con el anime, crecí con Dragon Ball

En la búsqueda de las voces para la película, 20th Century Fox de Panamá sugirió a "El Forjador del dolor", quien fue seleccionado por el crew encargado del doblaje en México.

"Me siento muy honrado, no puedo creer que me pasó... soy el general 1", comentó Karcamo, quien expresó su emoción por quedar inmortalizado en Dragon Ball. "Es un orgullo para mí representar a Panamá", puntualizó el reconocido luchador.