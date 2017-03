Luke Evans explota sin pudor su cuerpo en la gran pantalla

Después de quince años de carrera, el actor Luke Evans conoce a la perfección cómo funciona la industria del cine, de modo que prefiere tomarse con sentido del humor los giros de guion que le obligan a quitarse la camiseta y lucir abdominales con las excusas más peregrinas.

"En cuanto a ser cosificado, hay ciertos trabajos en los que he pensado: 'No hay necesidad de hacer una escena desnudo'. Pero el sexo vende y no me lo tomo demasiado en serio. En nuestro negocio, construyes una especie de personaje público y la consecuencia es que los fans van a vernos en ciertos papeles y cosificarnos. No hay mucho que puedas hacer al respeto excepto escribir un artículo para publicarlo en The Guardian. Para mí es tan solo un halago y así me lo tomo así", explica conciliador en la revista Glamour.

El intérprete de la nueva versión del clásico 'La Bella y la Bestia', en el que da vida a Gastón, tampoco se escandaliza por los comentarios subidos de tono que sus seguidores le dedican a través Internet alagando su físico privilegiado.

"En las redes sociales, la gente es muy valiente y dice cosas que probablemente no dirían si estuvieran en la misma habitación que tú", asegura en la misma conversación.Aunque no se tome demasiado en serio los halagos, el actor galés sí reconoce prestar mucho interés a su vestuario, especialmente en los estrenos de películas y galas de premios. "Me veo mucho mejor cuando me preparo para ir a un evento. Me gusta vestir elegante. En cuanto a hacer ejercicio, me gusta estar 'casi' en forma, pero no significa que en todos mis trabajos me vaya a quitar la camiseta", matiza.