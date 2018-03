¿Cómo lidia Lupita Nyong'o con los amigos que no puede llevar a los estrenos?

Aunque a estas alturas debería tener algo de experiencia en la materia gracias a su participación en franquicias tan mediáticas como 'Star Wars', lo cierto es que la oscarizada Lupita Nyong'o ha reconocido haberlo pasado francamente mal durante la reciente premiere de su nueva película de acción 'Black Panther', ya que se vio obligada a invitar 'solo' a 25 personas de su círculo cercano al tiempo que dejaba sin entrada a muchos de sus mejores amigos.

"Llevé a 25 personas al estreno, entre familiares y mis mejores amigos, pero no, no fue en absoluto suficiente, y creo que es la primera vez en mi vida que me siento así. Es raro, porque también soy parte de todo un fenómeno como 'Star Wars' y sé lo que es disponer de un espacio limitado. Pero el caso es que, justo cuando salió el tráiler [de 'Black Panther'] meses atrás, ya empecé a recibir llamadas de gente que quería asegurarse un sitio en el estreno", reveló a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

En ese mismo momento, la extrovertida intérprete ya empezó a ser consciente de que el esperado evento podría traerle problemas y, sobre todo, posibles "decepciones" que pusieran en peligro algunas de sus muchas amistades.

"Me dije a mí misma: 'Oh Dios mío, puede que empiece a perder amigos a partir de ahora'. Así que tuve que elaborar una minuciosa estrategia con la que establecer prioridades", explicó."Así que comencé con mi círculo más cercano, mis padres, mis familiares, los amigos que sabían que estaban en Los Ángeles. Y luego empecé a llamar: '¿Estás en Los Ángeles? ¿No? Bueno, no te preocupes'", añadió a continuación.

Tras cerrar por completo su lista de acompañantes a la premiere, la estrella de Hollywood dejó de hacer llamadas para, en su lugar, empezar a recibirlas por parte de todos aquellos que querían transmitirle su decepción por no haber sido invitados al acto, una situación que no dudó en afrontar echando mano de buenas excusas o, en ciertos casos, desde el silencio.

"Bueno, solo puedo decir que de vez en cuando prefiero no coger el teléfono", bromeó al ser cuestionada al respecto para, a continuación, desvelar otro de los sensatos criterios que empleó a la hora de hacer la selección."Tengo amigos a los que, como a mi primo, siempre les ha fascinado 'Black Panther' y llevan leyendo los cómics de Marvel desde que eran unos niños, así que para mí estas personas tenían preferencia sobre otras. Mi primo vino desde Kenia solo para esto, y yo estaba deseando ver su rostro lleno de entusiasmo e ilusión", manifestó.