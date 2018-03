Madonna dirigirá película sobre una bailarina

Madonna está dando piruetas de regreso a la silla del director.

La reina del pop dirigirá una película basada en las memorias de la bailarina Michaela DePrince "Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina", anunció el martes el presidente de MGM Motion Picture Group, Jonathan Glickman.

DePrince superó una infancia marcada por la guerra en Sierra Leona para convertirse en una bailarina de renombre mundial. Debutó a los 17 años en el Ballet Joburg de Sudáfrica y participó en el álbum visual de Beyonce "Lemonade".

Madonna ya ha dirigido dos películas: la comedia de 2008 “Filth and Wisdom" y el drama sobre Wallis Simpson "W.E."

También está trabajando en una adaptación cinematográfica de la novela "The Impossible Lives of Greta Wells".

No hay una fecha de estreno para "Taking Flight" y tampoco se revelaron datos sobre el elenco. Se sabe, sin embargo, que la escritora de "Fresh Off the Boat", Camilla Blackett, estará a cargo del guion.