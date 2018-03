Maisie Williams conoce el final de "Juego de tronos", pero no piensa contárnoslo

Dejémonos de tonterías... Por mucho que los creadores de 'Juego de tronos' traten de protegerse ante posibles filtraciones con guiones falsos y escribiendo más de un posible desenlace, especialmente ahora que se acerca el momento de poner el broche de oro a la serie, nadie se cree realmente que los principales protagonistas no conozcan a estas alturas del rodaje de la octava temporada cómo acaba la historia.

A diferencia de algunos de sus compañeros de reparto, que prefieren dar evasivas o jugar al despiste cuando se les pregunta al respecto, Maisie Williams ha decidido no andarse con rodeos y confirmar directamente a su paso por el programa de Jimmy Kimmel: "Sí, conozco el final de 'Juego de tronos'", haciendo gala de la misma sinceridad brutal que su personaje de Arya Stark.

Al mismo tiempo, la joven actriz también parece haber desmentido la posibilidad de que se lleguen a rodar varias versiones del último episodio, tal y como confirmaba en su momento el presidente de la HBO. "Escuché esa teoría, y en seguida pensé que en realidad no contamos con el presupuesto para grabar muchos finales diferentes. Y como bien sabemos, los presidentes no siempre dicen la verdad...", alegó, aprovechando para lanzarle al mismo tiempo una pulla al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Acerca del momento en que ella descubrió cómo termina la serie y el destino de su álter ego en la ficción, la intérprete ha reconocido que se quedó bastante impresionada, aunque no ha dado más detalles: "Estaba en la cama, leyendo. Es surrealista, después de llevar tanto tiempo en ello... y con todos los fans que tiene; todo el mundo está esperando por este momento y cuando lo lees... ¡es que es increíble!", aseguró, reconociendo que se emocionó tanto que no tuvo más remedio que compartir lo que acababa de leer con su madre.En su caso, a Masie aún le queda por delante grabar la mayor parte de sus escenas en la última temporada aunque lleve ya tiempo aplicada a la tarea, lo cual no significa que Arya vaya a 'aguantar' hasta el último momento."No necesariamente, no. Es solo que algunos episodios se tarda mucho en grabarlos", concluyó.