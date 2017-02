Manual de instrucciones para hacer una película de los Pitufos

Kelly Asbury tenía unos 24 años cuando buscó trabajo como dibujante en Hanna-Barbera para "Los Pitufos", pero no lo consiguió. Tres décadas después, dirigió la nueva película sobre estos divertidos y diminutos seres azules.

Y cuando asumió el proyecto, lo primero que recibió fue un libro de reglas.

"Teníamos que trabajar dentro de esos parámetros", explicó Asbury (57 años) en una entrevista que dio a la AFP y otros medios especializados.

Regla número uno: "Los pitufos sólo comen pitufresas. Pueden comerse un pastel de pitufresas, un sándwich de pitufresas...". Lo que sea, pero con ese ingrediente, precisó.

Con ese libro bajo el brazo, Asbury está finalizando la próxima película animada de Sony "Smurfs: The Lost Village" -Los Pitufos: la aldea perdida-, en la que un misterioso mapa lleva a Pitufina y sus compañeros a un "Bosque Prohibido" lleno de criaturas mágicas, donde deben encontrar una misteriosa villa perdida de otros pitufos antes que el malvado brujo Gargamel.

"Tomar una marca establecida, algo tan amado en el mundo entero, es una gran responsabilidad. No quiero ser acusado de arruinar 'Los Pitufos'", expresó antes de tocar madera pues aún no se estrenó. En Colombia y México sale el 30 de marzo, y en Argentina el 6 de abril, un día antes que en Estados Unidos.

Cuando se tomó la decisión de hacer esta película, Asbury aún no trabajaba con Sony y poco sabía de estos personajes azules, creados por el dibujante belga Peyo en 1958 y que se hizo serie animada en los 80.

"Desearía haber sido un niño cuando 'Los Pitufos' salieron en televisión", dijo el también director de "Shrek 2" y un integrante del equipo que realizó la aclamada "La bella y la bestia".

Es medio irónico, de verdad, porque no tenía hijos, estaba en mis 20, así que no les presté mucha atención (...) Lo chistoso es cuando tenía unos 24 años apliqué a un trabajo para 'Los Pitufos' en Hanna-Barbera y no lo conseguí

Pero 30 años después Sony lo llamó para encabezar este proyecto, para el que se sumergió en una investigación profunda sobre la historia y Peyo.

Ahora se dice un "experto" y se siente el "Pitufo director" de día y el "Pitufo haragán" de noche.

Esta cinta es la tercera de la franquicia que hace el estudio y en principio se trataba de una continuación de las dos primeras películas de acción real de 2011 y 2013, pero 100% animadas.

Con el conocimiento adquirido, Asbury le dio una vuelta radical al proyecto: los personajes tenían que ser lo más cercanos a los originales.

"Rediseñamos todo para hacerlo más parecido a Peyo y era tan diferente de la película de acción real, que dijimos que teníamos que cortar [con la secuencia anterior] y comenzar de cero", indicó.

Y es curioso cómo, por ejemplo, una mariquita es usada para "fotografiar" como con un celular inteligente el mapa al bosque.





Julia Roberts forma parte del casting, interpretando la voz de la "Pitufa Sauce" (SmurfWillow), junto a Demi Lovato (Pitufina), Rainn Wilson (Gargamel), Joe Manganiello (Fortachón), Jack McBrayer (Tontín), Danny Pudi (Filósofo) y Mandy Patinkin (Papá Pitufo).

"La forma en que escojo las voces es escucharlas sin saber quién es" para no dejarse seducir por grandes nombres.

A Roberts la reconoció inmediatamente, confesó, pero no a Lovato, que canta una versión de la conocida "Let It Go" en "Frozen".

"Conocía su canto pero no su voz hablada. Había una fuerza, confianza, tenía calidad, textura. Era una Pitufina diferente, pero en esta película ella es fuerte y determinada", explicó el director, que presta su voz para el pitufo "Entrometido".

Lovato, de 24 años, poco o nada sabía de los personajes azules cuando el papel llegó a sus manos.

"Le pregunté a mis padres, busqué videos en YouTube", contó la actriz sobre su preparación.

Y para los que se preguntan si el "la-ra-la-ra-la-la" está en la película, la respuesta es sí. Pero Asbury, que sueña con una segunda película, no adelantó dónde, cuándo o cómo.