¿Estará Marisa Tomei en secuela de "Spider-Man: Homecoming"?

Una de las sorpresas que ha traído la tercera saga de películas sobre Spiderman -interpretado por el joven Tom Holland- ha sido sin duda la apuesta por Marisa Tomei (52) en el papel de la entrañable tía de Peter Parker, May Parker, un personaje que los seguidores tanto del cómic original como de las anteriores franquicias -con las actrices Rosemary Harris y Sally Field en el rol- están acostumbrados a imaginarse como una mujer ya entrada en años.

Ahora que ya se ha anunciado la secuela de 'Spider-Man: Homecoming', parece razonable pensar que los productores del estudio de Marvel volverán a contar con la oscarizada artista en el filme de 2019, después de que apostaran por ella para ser fieles a su decisión de rejuvenecer todo el universo del hombre araña. Sin embargo, Marisa todavía está esperando la llamada que así se lo confirme.

"Nadie me ha dicho nada todavía. No le han dicho nada a nadie. Saben guardar bien un secreto. En cuanto a la secuela, creo que May se lo pasaría en grande", aseguró recientemente en una entrevista concedida al portal Collider.

Quien también se divirtió mucho preparando su interpretación en la súper producción fue precisamente la intérprete de 'Mi primo Vinny', aunque reconoce que tuvo que pedir ayuda a sus amigos más cercanos para que la pusieran al día sobre los orígenes de cada uno de los miembros del mundo de Spiderman. A la neoyorquina también le ayudó mucho poder intercambiar ideas con el director de la cinta, Jon Watts, sobre cómo debían enfocar esta nueva adaptación del mítico personaje.

"[Jon Watts] es genial y muy colaborador. Nos reunimos varias veces para hablar sobre el personaje de May, de dónde viene y qué le ofrece a Peter Parker. Partimos del icónico personaje y lo concretamos más. Trabajamos muchos aspectos. Muchas de las ideas no aparecen en la película al final pero otras sí. Llegamos a un buen entendimiento", explicó al citado medio, en la misma línea que lo hacía hace unos meses cuando aseguró que ella misma propuso que la envejecieran en el set de rodaje, algo que no obstante no pasó finalmente la criba de los productores.