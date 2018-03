Mark Wahlberg habla sobre la disparidad de sueldos en la cinta de Ridley Scott

El actor Mark Wahlberg no ha dudado en aprovechar su más reciente entrevista para abordar personalmente la polémica que se generó semanas atrás al descubrirse que su salario en la última película de Ridley Scott, 'Todo el dinero del mundo', era exageradamente superior al que percibió su compañera Michelle Williams por su trabajo y especialmente desproporcionado si se tiene en cuenta que ambos protagonizan la cinta en igualdad de condiciones.

"Sinceramente, no me llevó mucho tomar esa decisión, era evidentemente lo correcto. Además, Michelle es una actriz fantástica", ha explicado el artista en conversación con el portal 'Entertainment Tonight' sobre su decisión de donar la diferencia entre ambas retribuciones al fondo de asistencia legal establecido por la campaña 'Time's Up' para ayudar a las víctimas de acoso sexual y laboral.

"Tengo que decir que no soy yo el que decide cuánto tiene que recibir uno por su trabajo. Tu valor económico viene dictado por el mercado, por la oferta y la demanda, y tengo que reconocer que, en este caso concreto, me resultó algo extraño e incómodo", ha añadido en la entrevista.

De la misma forma, el astro del cine también ha aprovechado la ocasión para revelar que él no tuvo inconveniente alguno a la hora de aceptar, de cara a su participación en la aclamada película, una oferta económica "sustancialmente" más baja que la que suelen marcar sus honorarios, ya que le resultaba mucho más enriquecedor poder trabajar con un director tan reputado como Ridley Scott que cobrar una astronómica suma de dinero.

"No estamos hablando de ningún tipo de sacrificio, para mí fue sencillo decir: 'Vale, donaré esa cantidad y aportaré lo que sea necesario para poder hacer esto'. Me imagino que, como todos los demás, me presté a hacer esta película por la experiencia que supone trabajar con Ridley Scott. Estuve dispuesto a rebajar sustancialmente mis pretensiones económicas para poder llevar a cabo el proyecto", ha explicado.

La diferencia de un millón y medio de dólares que existe entre la remuneración de Wahlberg y la de Williams no corresponde en realidad a los sueldos base que recibieron tras el rodaje del filme, sino a la segunda grabación de aquellas secuencias en las que originalmente aparecían junto al denostado Kevin Spacey, quien fue eliminado del metraje y sustituido por Christopher Plummer después de que saliera a la luz, el pasado octubre -solo dos meses antes de la fecha prevista para su estreno- su implicación en varios casos de acoso sexual.