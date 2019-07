635x357 Marvel desvela que está trabajando en cintas sobre "Fantastic Four" y "X-Men". Foto/AFP.

Marvel Studios desveló hoy durante su presentación en la Comic-Con de San Diego (EE.UU.) que está trabajando en películas acerca de los superhéroes de "Fantastic Four" y de "X-Men".

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se manifestó en este sentido al final del evento, en el que detalló algunos de sus proyectos más destacados para el futuro, donde incluyó a filmes como "Black Widow", con Scarlett Johansson como protagonista; "The Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek en su elenco; o "Thor: Love and Thunder", con Chris Hemsworth y Natalie Portman.

Pero ya con el público en pie y a punto de cerrar el evento en el Centro de Convenciones de San Diego, el máximo responsable de Marvel mencionó rápidamente otros planes en el horizonte, sin fechas de estreno ni detalles, como la secuela de "Black Panther", la tercera entrega de "Guardians of the Galaxy", así como cintas sobre "Fantastic Four" y "los mutantes", referencia implícita a "X-Men".

Estos dos últimos proyectos son ahora posibles para Marvel Studios después de que Disney, la compañía detrás de este gran universo cinematográfico sobre los superhéroes de los cómics, adquiriera este año 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox que poseía los derechos sobre "Fantastic Four" y "X-Men".

Ambos cómics han llegado a la gran pantalla ya en varias ocasiones.

"Dark Phoenix" (2019), con Sophie Turner como cabeza visible del elenco, es la última película de la larguísima saga cinematográfica de "X-Men" que se ha estrenado hasta la fecha, aunque el lanzamiento de este largometraje no fue muy exitoso, ya que en las taquillas de todo el mundo recaudó solo 252 millones de dólares.

Por su parte, "Fantastic Four" tuvo dos adaptaciones cinematográficas no conectadas y con repartos diferentes que se estrenaron en 2005 y 2015.

Además de mirar al futuro de la compañía tanto en cine como en televisión, Marvel aprovechó hoy su presencia en la Comic-Con para anunciar que "Avengers: Endgame" (2019) se ha convertido oficialmente en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) al superar a "Avatar" (2009). EFE