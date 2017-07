Michelle Rodriguez aleja a Vin Diesel de la polémica de "Fast and Furious"

Hace solo unos días, Michelle Rodriguez lanzaba un dardo envenenado a los creadores de la saga 'Fast & Furious', a quienes reclamaba que de cara a próximas entregas otorgaran a las mujeres un mayor protagonismo y tramas más sustanciales, ya que de no ser así ella se vería obligada a abandonar la franquicia que la catapultó a la fama.

Ahora, la actriz ha querido dejar claro que sus polémicas palabras no hacían bajo ningún concepto referencia a su gran amigo y compañero de reparto Vin Diesel, a quien siempre ha admirado y defendido por su labor a favor de la igualdad.

"Vin, durante muchos años has apoyado enormemente a las mujeres fuertes. Es algo por lo que siempre me he sentido agradecida a lo largo de todo este tiempo y quiero que sepas que si alguna vez vuelvo a publicar algo parecido, nunca será en referencia a ti", aseguró la intérprete en un vídeo que el actor publicó este fin de semana en Instagram, donde se puede apreciar además la buena sintonía que existe entre los dos.

Dicha publicación también sirvió para que el californiano se uniera a la reivindicación de su amiga a través del comunicado con el que acompañó la grabación, en el que reconocía que la necesidad de desarrollar nuevas tramas en las películas de 'Fast and Furious' que ofrezcan un retrato más apropiado del papel que pueden jugar las mujeres de ese universo cinematográfico.

"Orgullosos de nuestra saga... pero tenemos que tratar de mejorar cada vez. El reto es lo que hace que sea divertido y emocionante. Es también la razón por la que esta saga ha llegado hasta donde ha llegado. Habéis sido los mejores fans de la historia del cine y os estaremos eternamente agradecidos... Dom y Letty", reza el mensaje compartido en el perfil del artista, encargado de interpretar a Dominic Toretto junto a Michelle, quien da vida a su novia Letty.