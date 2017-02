Michelle Williams "adoraba" bailar con Hugh Jackman en "The Greatest Showman"

La actriz Michelle Williams no podría guardar un mejor recuerdo de su trabajo en la película 'The Greatest Showman', ya que tras compartir innumerables horas de ensayos y rodaje con su compañero Hugh Jackman, que les llevaron a convertirse en dos experimentados bailarines, la intérprete parece haber descubierto una nueva vocación. De hecho, Michelle no duda en afirmar que "adoraba" bailar con Hugh Jackman y que tenerle como compañero de coreografías le hacía sentirse libre y renovada.