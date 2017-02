Millie Bobby Brown debutará en el cine con "Godzilla: King of the Monsters"

Tras el éxito arrollador que ha cosechado la serie 'Stranger Things', su protagonista Millie Bobby Brown -encargada de dar vida a la misteriosa 'Once'- no ha perdido el tiempo y ya se prepara para dar el salto a la gran pantalla en la película 'Godzilla: King of the Monsters'.

La última cinta sobre el lagarto gigante será finalmente dirigida por Michael Dougherty y llegará a los cines el 29 de mayo de 2020, después de que la salida del proyecto de Gareth Edwards -responsable de la película de Godzilla de 2014- obligará a retrasar la producción y el estreno de todo el proyecto.