“Moana: Un Mar de Aventuras”, el nuevo musical animado de Disney

El primer gran estreno del 2017 en Panamá es la nueva película animada de los estudios Disney "Moana: Un Mar de Aventuras", la cual pertenece a esta nueva etapa de musicales Disney que ha resurgido en popularidad gracias a la exitosa y aclamada "Frozen: Una Aventura Congelada", y que continúa la tradición de sus clásicos musicales como "Pinocho", "El Libro de la Selva", "La Bella y La Bestia", "La Sirenita" y "El Rey León", por mencionar algunos.

Esta película nos presenta a una nueva princesa, la primera de Polinesia, quien vive en una isla que se ve amenaza por escases de peces y frutos. Para los habitantes está prohibido alejarse, pero Moana, que significa en el maorí "mar profundo o gran extensión de agua", rompe con este mandato y se hace a la mar para intentar salvar a su pueblo, en búsqueda de una isla legendaria, junto a un inusual compañero, el despistado y cómico gallo Hei Hei. En su viaje encontrará a Maui, un semidiós lleno de tatuajes que tienen movimiento y quien posee el poder de convertirse en múltiples animales. Ambos atraviesan el océano para enfrentarse con criaturas marinas misteriosas, como seres en forma de cocos y una gigante tortuga obsesionada con el brillo.





En la versión en inglés podemos escuchar las voces de Auli'i Cravalho como Moana y la estrella del cine de acción Dwayne "La Roca" Johnson como Maui, que parece ser una especie de primo de Ralph El Demoledor con la fortaleza de un luchador, como lo fue su interprete.

Las canciones son de la calidad que uno espera de un musical como los de Broadway, y esto no sólo se debe a que es una cinta de Disney, maestros en este tipo de filmes, pero es que también uno de sus compositores es el neoyorquino, de origen puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda, creador del premiado musical "Hamilton". Destaca su tema principal "Cuán Lejos Voy" (How Far I'll Go), digna sucesora de "Libre Soy" (Let It Go) de "Frozen: Una Aventura Congelada", además de la canción interpretada por el personaje de Maui, la pegajosa "De Nada" (You're Welcome).





Las visuales de la cinta con espectaculares, el movimiento del mar, los botes, la naturaleza de estas islas y las costumbres de sus pueblos están magistralmente ejecutadas por sus animadores.

Es una historia sobre forjar la identidad y cuidar las tradiciones, alcanzar metas y desafiar los miedos.

No solo recomiendo esta película, también recomiendo que lleguen a su función temprano para ver el corto que la precede, "Cabeza o Corazón" (Inner Workings), si te gustó "Intensamente" este corto sigue un concepto similar, sólo que esta vez no son las emociones sino los órganos del cuerpo sus protagonistas, destacando la batalla entre la lógica del cerebro y el instinto del corazón, para encontrar un equilibrio en la vida. Y además quédense hasta el final de los créditos de la película, donde hay una escena extra con una referencia muy graciosa a uno de los filmes musicales de Disney que mencioné al inicio de esta reseña.

"Moana: Un Mar de Aventuras" es una gran cinta animada que todos en la familia disfrutarán. No se la pierdan.