La española "Most Beautiful Island", mejor película en SXSW

La película "Most Beautiful Island", dirigida y protagonizada por la actriz española Ana Asensio, se hizo con el premio a la mejor película del prestigioso festival estadounidense South By Southwest (SXSW), convirtiéndose en el primer filme español en alzarse con la victoria en este evento.

La historia narra un día de una inmigrante española, Luciana, que vive sin papeles en la ciudad de Nueva York y trata de buscarse la vida con trabajos irregulares para llegar a fin de mes.

"Es un drama que a medida que avanza se convierte en una película de suspenso asfixiante", explicó en una entrevista con Efe la actriz y directora Asensio horas antes de la ceremonia de entrega de premios.

Asensio reconoció que si bien su película fue basada en su propia experiencia, la temática de la misma es ahora aún "más relevante" por la situación política que vive Estados Unidos tras la elección de su nuevo presidente, el republicano Donald Trump.

"Es posible que mi trabajo hubiera pasado más desapercibido si no se hubieran dado estas circunstancias", apuntó Asensio, que recordó que su objetivo era explicar una historia "diferente" de un tipo de inmigrante "diferente" en territorio estadounidense.

En este sentido, apuntó que nunca había visto una película que hablase de la inmigración ilegal europea cualificada que recibe Estados Unidos, personas que también están expuestas a situaciones vulnerables como el resto de migrantes.

Para Asensio, estrenar en primicia su película en el festival SXSW, considerado como el tercer festival de cine más importante de América del Norte, supuso una oportunidad increíble y agradeció a este evento que apoye al cine independiente.

Ahora, la directora espera que la película tenga una distribución más amplia y que pueda llegar al máximo de espectadores posible, después del éxito cosechado en el SXSW.

"Pienso que es importante que el colectivo de artistas alcemos nuestras voces ante las injusticias que están ocurriendo en este país, es un momento en que la sociedad estadounidense está muy dividida y en la que hay una oposición radical a la Presidencia de Trump", comentó Asensio.

La actriz llegó a Nueva York hace quince años con un visado de estudiante para continuar sus estudios en teatro y para mejorar su inglés, aunque cuando expiró estuvo nueve meses en situación irregular hasta encontrar un trabajo.

Su propia experiencia es la génesis de la obra premiada hoy, que se convirtió en la primera cinta española en ganar el premio a la mejor película en los 30 años de historia del SXSW.

Después de recoger este prestigioso premio, Asensio aseguró que retomará su carrera como actriz después de dos años de inactividad en los que ha estado centrada en la edición de la cinta y adelantó que ya está trabajando en la confección de su segundo guión.

La artista, que está abierta a proyectos tanto en España como en Estados Unidos, señaló que la diferencia fundamental entre las industrias cinematográficas de ambos países es la financiación de las películas.

En su caso, el filme, producido en territorio estadounidense, fue financiado mayoritariamente por inversores españoles del sector privado y no recibió ningún apoyo público, algo "prácticamente imposible" en España.

En la gala de premios del SXSW también recibió una mención especial la productora barcelonesa Canada en la categoría de vídeos musicales, por su videoclip de la canción "The less I know the better" del grupo australiano Tame Impala.

El SXSW reúne hasta el 19 de marzo en las calles y escenarios de Austin a artistas, emprendedores, representantes, directores de cine y cazatalentos de todo el mundo que se dan cita ininterrumpidamente desde 1987 en la capital de Texas, en un festival que reúne a 300.000 personas.