Muere a los 20 años el actor Cameron Boyce, estrella de Disney Channel

El actor estadounidense Cameron Boyce, estrella de la cadena Disney Channel, murió el sábado a la edad de 20 años en la ciudad de Los Angeles, confirmó el domingo el director de Disney, Robert Iger.

"Disney llora la desaparición de Cameron Boyce, que tenía numerosos amigos entre nosotros y mucho talento, corazón y vida y era demasiado joven para morir", tuiteó Iger.

Según el sitio especializado en la vida de los famosos TMZ, Cameron Boyce, que seguía un tratamiento médico, murió a raíz de una convulsión mientras dormía.

Era conocido sobre todo por sus papeles en la series de Disney para adolescentes "Jessie", "Gamer's Guide to Pretty Much Everything" y en las películas "Los descendientes".

En el cine, había actuado en la película del francés Alexandre Aja "Mirrors" (2008).