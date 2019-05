635x357 Muere Peter Mayhew, Chewbacca en “Star Wars”. ANDREW DALTON (Associated Press)

Peter Mayhew, el altísimo actor que se puso un vestuario peludo para dar vida al fuerte y amado personaje Chewbacca en la trilogía original de “Star Wars” y otras dos películas, ha muerto, informó su familia el jueves.

Mayhew falleció en su casa en el norte de Texas el martes, de acuerdo con un comunicado enviado por su familia. Tenía 74 años. No se reveló la causa de su deceso.

El actor de 2,2 metros (7 pies y 3 pulgadas de alto) interpretó a Chewbacca, conocido cariñosamente como Chewie, un guerrero valiente con un gran corazón, leal amigo de Han Solo (Harrison Ford) y copiloto del Millennium Falcon.

Mayhew también actuó como el Wookiee en "Revenge of the Sith" (“La venganza de los Sith”) de 2005 y en "The Force Awakens” (“El despertar de la fuerza”) de 2015 junto con el actor Joonas Suotamo quien heredó el papel para las cintas posteriores.

“Peter Mayhew era un hombre bondadoso y amable, tenía una gran dignidad y un carácter noble”, dijo Ford en un comunicado el jueves. “Esos aspectos de su propia personalidad, además de su inteligencia y gracia, se los dio a Chewbacca. Fuimos colegas en el cine y amigos en la vida por más de 30 años y lo amé ... Mis condolencias para su adorada esposa Angie y sus hijos. Descansa en paz mi querido amigo”.

Mayhew definió al inconfundible Wookiee y se convirtió en un actor de renombre mundial la mayor parte de su vida sin tener que haber dicho un diálogo, o incluso haber tenido que hacer algún sonido, pues el famoso rugir de Chewbacca era obra de los ingenieros de sonido.

“Le dio su corazón y su alma al papel de Chewbacca y eso se notaba en cada cuadro de las películas”, dijo la familia en su comunicado. “Pero para él la familia ‘Star Wars’ significaba mucho más que un papel en una película”.

Mark Hammill, quien actuó como Luke Skywalker junto a Mayhew escribió en Twitter que fue “el más adorable de los gigantes. Un hombre grande con un corazón aún más grande que nunca dejó de hacerme sonreír, y un amigo leal a quien quise profundamente. Agradezco las memorias que compartimos, y soy un hombre mejor simplemente por haberlo conocido”.

Nació y creció en Inglaterra, Mayhew había actuado sólo en una película y trabajaba como camillero en un hospital de Londres cuando George Lucas, quien filmó la primera película en Inglaterra, lo encontró y lo eligió para "Star Wars" de 1977.

Lucas no lo dudó cuando vio a Mayhew, a quien le gustaba decir que lo único que tuvo que hacer para tener el papel fue pararse.

“Peter era un hombre maravilloso”, dijo Lucas en un comunicado el jueves. “Era lo más cercano que un humano podría ser de un Wookiee: un gran corazón y una naturaleza adorable ... y aprendí a siempre dejarlo ganar. Era un buen amigo y su muerte me ha entristecido”.

Tras su debut en la serie de películas, “Star Wars” se convirtió en la vida de Mayhew. Solía aparecer con el vestuario en comerciales, en especiales de televisión y en eventos públicos. El largo cabello que tuvo la mayor parte de su vida adulta, así como su estatura, hacían que la gente que lo veía en persona pensara que era Chewbacca.

Su altura, producto de un desorden genético conocido como síndrome de Marfan, era motivo de constantes problemas de salud en sus últimos años. Sufría enfermedades respiratorias, problemas para hablar y solía usar patines del diablo y sillas de ruedas en vez de caminar.

Su familia señaló que el hecho de que interpretara el papel en “The Force Awakens” a pesar de esos males fue un triunfo.

Incluso después de que dejó de usar el traje, Mayhew fue asesor de Suotamo, un jugador de baloncesto finlandés quien dijo a The Associated Press el año pasado que Mayhew lo metió en un “campamento de entrenamiento Wookiee” antes de interpretar el papel en “Solo”.

Mayhew pasó la mayoría de la segunda mitad de su vida en Estados Unidos y se volvió ciudadano estadounidense en 2005.

Su personaje de más de 200 años cuya anatomía ha sido comparada con un pie grande, un simio, un oso y solía llevar una carrillera con munición para su rifle laser, era considerado por muchos uno de los elementos más llamativos en la “Star Wars” original, que en sus orígenes era más como una cinta de ciencia ficción de bajo presupuesto.

Las películas solían reconocer esto.

“Chewbacca fue una parte importante del éxito de las películas que hicimos juntos”, dijo Ford en su comunicado.

Mayhew es el tercer miembro importante del elenco original que ha muerto en años recientes. Carrie Fisher, quien interpretó a la princesa Leia, y el actor detrás de R2-D2 Kenny Baker fallecieron en 2016.

La familia de Mayhew dijo que participaba activamente en grupos caritativos y creó la Fundación Peter Mayhew, dedicada a combatir enfermedades, dolor y sufrimiento creado por eventos traumáticos, señala su sitio. La familia pidió que en vez de flores sus amigos y fans donen a la fundación.

A Mayhew le sobreviven su esposa Angie, y tres hijos. Un funeral privado se realizará el 29 de junio, tras lo cual habrá un homenaje público a comienzos de diciembre en la convención de “Star Wars” en Los Angeles.