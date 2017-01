Natalie Portman aprovechará su baja maternal para escribir una película

Aunque en cuestión de semanas tendrá que lidiar no solo con un bebé recién nacido, sino también con su primogénito Aleph (5) -fruto de su matrimonio con Benjamin Millepied-, la actriz Natalie Portman está convencida de que, a pesar del sinfín de responsabilidades maternales que se le avecinan, podrá sacar un hueco libre en medio de su intensa vida doméstica para dedicarse a escribir un guion con el que volver a cultivar su pasión por la creación y dirección cinematográfica.

"Cuando tenga a mi hijo, evidentemente me tomaré una larga baja maternal para recuperarme y centrarme en su cuidado. Pero también me apetece escribir, tomarme algo de tiempo para mí misma y centrarme un poco más en mis necesidades", aseguró en una entrevista al diario The Guardian, antes de expresar una vez más su indignación ante la falta de más voces femeninas de peso en la industria de Hollywood.

"Cada año queda más patente que en las temporadas de premios solo se tienen en cuenta, de forma casi exclusiva, películas escritas y dirigidas por hombres. Y no digo que los hombres no puedan hacer buenos filmes, a mí me encantan, pero me parece de locos que solo haya una minoría testimonial de figuras femeninas en este sector", añadió para poner de manifiesto su malestar ante esta tendencia.

Otro de los aspectos que más irrita a Natalie Portman de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en la meca del cine, en sus propias palabras, reside en la falta de implicación de algunos hombres en una causa que debería apelar por igual a todos los profesionales de la industria al representar uno de los pilares de la justicia social.

"Creo que si alguien se percata de que solo hay una mujer en la mesa [en los ámbitos de decisión], debería tomar la iniciativa para propiciar un cambio de mentalidad. O si alguien se da cuenta de que las minorías raciales no están debidamente representadas y no consiguen papeles significativos en el cine, tiene que alzar la voz para denunciar esta injusticia", aseveró en la misma conversación.

Lejos de caer en el estéril debate auspiciado por aquellos sectores más conservadores que denuncian que el feminismo actual trata de reemplazar la primacía de los hombres por el de las mujeres, la estrella de cine insiste en la necesidad de juzgar a las personas por sus méritos y logros en lugar de por sus rasgos físicos o biológicos.

"Somos todos seres humanos y hay tantas personas buenas como malas en este mundo, y en el fondo creo que todos somos una mezcla de las dos cosas. Creo que todos somos conscientes a día de hoy que las mujeres líderes no tienen por qué ser necesariamente mejores que los hombres. No creo que haya diferencias inherentes entre los dos sexos en relación con el talento o la calidad de su trabajo. Somos todos humanos, por eso no entiendo por qué se ha excluido tradicionalmente a las mujeres de todas estas oportunidades", expresó.