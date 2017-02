Netflix se hace con los derechos del nuevo proyecto de Scorsese y De Niro

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix se ha hecho con los derechos de "The Irishman", un mastodóntico proyecto de temática gángster que reunirá a Martin Scorsese y a Robert De Niro por novena vez, informó hoy la web especializada IndieWire.

Se estima que el presupuesto de la cinta rondará los 100 millones de dólares.

Scorsese en principio había cerrado un acuerdo con el estudio Paramount Pictures para la distribución del filme, pero con la reciente salida del presidente de la compañía, Brad Grey, el cineasta prefirió buscar una alternativa.

"La película de Scorsese es arriesgada y Paramount no está en posición de asumir riesgos. De esta manera podrá hacer el proyecto que desea", indicó a la publicación una fuente con conocimiento del acuerdo.

El filme cuenta con un guión de Steve Zaillian creado a partir de la novela de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses", que detalla la vida de Frank "The Irishman" Sheeran, un mafioso sobre el que se especula que estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.

Se espera que "The Irishman" cuente en su reparto con Al Pacino y Joe Pesci.

Scorsese y De Niro colaboraron previamente en "Mean Streets" (1973), "Taxi Driver" (1976), "New York, New York" (1977), "Raging Bull" (1980), "The King of Comedy" (1982), "Goodfellas" (1990), "Cape Fear" (1991) y "Casino" (1995).

De Niro y Pacino han aparecido en "The Godfather: Part II" (1974) y "Righteous Kill" (2008), pero para Pacino sería su primer trabajo con Scorsese.