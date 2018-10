Nicolas Cage descarta dar vida al próximo Superman: "Preferiría ser Lex Luthor"

El actor Nicolas Cage se ha pronunciado finalmente sobre la posibilidad -bastante remota, todo hay que decir- de que acabe interpretando al superhéroe más poderoso de la factoría DC, Superman, en las próximas adaptaciones cinematográficas de sus populares aventuras: una idea que no ha dejado de cobrar fuerza desde que en internet apareciera una campaña que abogaba por concederle el papel debido a sus intentos previos de hacerse con el personaje.

Consciente de que es poco probable que su sueño vaya a hacerse realidad ahora que cuenta con 54 años de edad, el intérprete ha reconocido que quizá es "demasiado tarde" para protagonizar una llamativa reconversión en justiciero con poderes sobrenaturales, al tiempo que ha dejado entrever su predilección por otra clase de papeles igualmente relevantes y más acordes al momento vital en que se encuentra.

"Oh, sinceramente creo que es demasiado tarde, mis días como Superman están ya muy lejos, pero me encantaría poder interpretar a algún villano. Sería genial poder dar vida a Lex Luthor", ha revelado en una entrevista al diario británico The Guardian sobre el némesis por excelencia del 'hombre de acero'.En cualquier caso, el astro de Hollywood prefiere estos días implicarse en proyectos cinematográficos algo más modestos -en relación con el presupuesto de la producción- y que aborden tramas alternativas y originales que, además, le permitan seguir creciendo a nivel interpretativo.

"Me gusta romper moldes, hacer cosas diferentes y dudo mucho que los grandes estudios se sientan cómodos con ese tipo de enfoques. Pero sí, no me importaría encarnar a un personaje conocido desde esa óptica de las películas independientes. Podría hacerlo, desde luego", ha explicado en la misma conversación.