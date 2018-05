Nolan estrena copia análoga de “2001” de Kubrick

En estos tiempos de streaming en los que parece que el cine está muriendo, Christopher Nolan sacó la artillería pesada.

El cineasta de 47 años, un apasionado impulsor de la gran pantalla y el celuloide, hizo una expedición en el tiempo y trajo la versión análoga original de "2001: Odisea del espacio", que se estrenará el viernes en el 50º aniversario de la obra maestra de ciencia ficción de Stanley Kubrick.

“No solo ha resistido la prueba del tiempo, ha mejorado con el tiempo, se ha beneficiado de él”, dijo Nolan en una entrevista. “Lo que hace ‘2001', y lo hace tan bien ahora como entonces, es que habla del potencial infinito de cine. El cine puede lo que sea y ser lo que sea, cosas que no podemos ni imaginar”.

Que vale la pena revisar "2001" nunca ha estado en duda, aun cuando su estreno en 1968 llevó a que más de 200 personas abandonaran la sala (incluyendo ejecutivos de MGM) y que la crítica Pauline Kael la descalificara como “basura que se hace pasar por arte”. No solo "2001" se convirtió en la película más taquillera de 1968, desde entonces la épica se ha expandido por eones y ha desconcertado y sorprendido al público como a Nolan, quien después de que su padre lo llevó a los siete años a verla en Londres ha estado maravillado por el logro de Kubrick.

“Por primera vez desde la era del cine mudo, mostró que se podían construir reglas completamente nuevas para la forma naciente”, dijo Nolan. “El cine tiene 100 años, es todavía un medio joven, pero hace 50 años era un medio muy joven. Creo que tienes que ir hasta (D.W.) Griffith para ver a alguien decir: 'OK, vamos a hacer esto. Esta es la experiencia que tendrás que no has visto antes y no verás después".

“Hemos puesto en afiches ‘cambió las películas para siempre’, pero de alguna manera no las ha cambiado”, agregó. “En el 2018, '2001' es igual de radical”.

Al día siguiente de estrenar la edición “no restaurada” de “2001” en el Festival de Cine de Cannes, Nolan seguía emocionado por la experiencia. Estuvo acompañado por el astro de la película Keir Dullea y la hija de Kubrick, Katharina Kubrick. Presentada en la inmaculada pantalla Debussy del Palacio del Festival con todo y una introducción musical, intermedio y conclusión, la función fue, a diferencia de muchas otras películas viejas, celebrada con una ovación de pie.

"Ninguna película que yo haga provocará la reacción que tuvimos anoche”, dijo Nolan entusiasmado.

La edición no restaurada de “2001" se estrenará el viernes en algunas ciudades de Estados Unidos antes de viajar por todo el país en el verano. El proyecto surgió cuando Nolan estaba preparando la versión de entretenimiento casero de "Dunkirk", su cinta galardonada con el Oscar de 2017 que recaudó 525 millones de dólares a nivel mundial para Warner Bros.

El vicepresidente de restauración del estudio, Ned Price, le ofreció a Nolan ver un carrete de los negativos originales de 70 milímetros de “2001”, los cuales habían sido guardados para su preservación, no para su distribución.

Impresionado, Nolan le sugirió al estudio que restauraran los negativos pero no de forma digital, con la resolución 4K más común en la restauración actual. Ambas versiones son válidas, dijo Nolan, pero son medios diferentes. Para el director es como la diferencia entre el rico sonido crispante del vinilo y la versión plana del mp3.

“Si quieres ver la película como (Kubrick) deseaba, eso es lo que requiere. No la puedes digitalizar y verla en un DCP (cine digital) si quieres verlo como él quería mostrarla, si quieres ver todo su poder”, dijo Nolan. "Debemos, como público, ver estas películas en su forma original”.

Aunque Nolan podría entrar con gusto en el detalle de la presentación del filme, cree que el público puede sentir la diferencia, como si estuvieran más cerca de la película. “Es divertido”, dijo. “En resumen, es una un gran placer”.

Considera que hay espacio para ambos enfoques. A fines de año Warner Bros. lanzará un Blu-ray de "2001" con resolución 4K HDR. Nolan también participó en este proyecto, como lo hace con los estrenos de sus películas en DVD.

En los últimos meses calcula que ha visto "2001" decenas de veces. “Su maestría es impresionante”, dijo con el ímpetu que suele mostrar.

Mientras tanto, Nolan ha trabajado minuciosamente en el guion de su secuela "Dunkirk", aunque hasta ahora no ha “llegado muy lejos”, dijo riendo.

"He aprendido con esta experiencia que tratar de escribir un guion viendo '2001' cada semana no es la mejor manera”, dijo Nolan. "Es un poco abrumador”.