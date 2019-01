Nuevo "Resident Evil 2": la misma pesadilla, más realista

El videojuego "Resident Evil 2" renace en las consolas (Ps4, Xbox y PC) con una nueva versión remasterizada en la que sus creadores combinan nostalgia y renovación, y que consigue una versión más realista del icónico título de terror.

El nuevo "Resident Evil 2" -lanzado en 1998- ha conseguido en su versión remasterizada un difícil equilibrio: mantiene los elementos de terror que convirtieron la saga en una de la más exitosa de la historia de los videojuegos y lo actualiza con una imagen completamente nueva, que ha mejorado al completo los gráficos.

La saga japonesa, desarrollada por el estudio Capcom, marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos: fue un pionero del género "survival horror" -historias de terror y suspervivencia-, que toma elementos del cine y la literatura de terror.

Además, los zombies que persiguen a los jugadores, infectados con un virus de laboratorio creado por la empresa Umbrella, retratan el miedo de la época a la amenaza de las armas biológicas.

El videojuego original, dirigido por Hideki Kamiya ("Devil May Cry" y "Bayonetta"), intentaba generar una experiencia similar al cine de terror, de hecho, es evidente la influencia de filmes como "Night of the Living Dead" o "Alien".

Su trama es además uno de los casos más exitosos de adaptación de videojuegos a la gran pantalla, en total seis de sus capítulos han sido adaptados al cine.

La versión remasterizada del videojuego se desarrolla en el mismo escenario, la ciudad de Racoon City, y mantiene los entornos, la persecución de zombies y los protagonistas del videojuego original, el policía Leon Kennedy y Claire Redfield.

El desarrollo del juego es similar, los personajes tienen que hacer frente a la amenaza zombie que acecha la central de policía de la ciudad, en habitaciones y pasillos oscuros, valiéndose de armas y resolviendo puzzles.

El éxito de "Resident Evil", que en Japón fue publicado bajo el nombre de "Biohazard" (riesgo biológico), se ha extendido hasta nuestros días con varias entregas ("Resident Evil 7" se lanzó en 2017) y una decena de títulos con tramas paralelas.

"Resident Evil 2" es uno de los capítulos más queridos por aficionados de la saga, y tras su lanzamiento en 1998 rozó la cifra de cinco millones de copias, siendo uno de los más vendidos de su época.