Óscar Isaac protagonizará y producirá la película "Operation Finale"

El actor guatemalteco Óscar Isaac se encuentra muy cerca de cerrar las negociaciones para protagonizar y producir la película "Operation Finale" del realizador Chris Weitz.

Según informó hoy el medio especializado Deadline, "Operation Finale" describirá cómo un grupo de espías de Israel persiguió y capturó al coronel nazi Adolf Eichmann en Argentina, donde se encontraba oculto en los años sesenta, para que fuera juzgado por su participación en el genocidio judío durante la II Guerra Mundial.

Isaac dará vida a Peter Malkin, un miembro de los servicios secretos de Israel que tiene una obsesión particular por Eichmann y los nazis después de que estos asesinaran a su hermana y sus hijos.

Deadline comparó el guion de "Operation Finale", escrito por Matthew Orton, con el de cintas como "Munich" (2005) o "Argo" (2012).

"Operation Finale" comenzará a rodarse en otoño en Argentina bajo las órdenes del cineasta Chris Weitz, cuya filmografía incluye los largometrajes "About a Boy" (2002), "The Golden Compass" (2007), "The Twilight Saga: New Moon" (2009) y "A Better Life" (2011).

Para Isaac, uno de los nombres de moda en Hollywood, "Operation Finale" supone un nuevo paso para seguir abriéndose camino en la industria audiovisual en Estados Unidos.

El guatemalteco viene de poner su sello en "Star Wars: The Force Awakens" (2015), la esperada y muy exitosa séptima entrega de la saga creada por George Lucas, así como en la cinta de superhéroes "X-Men: Apocalipsis" (2016).

Además participó en "Show Me a Hero", la producción de HBO por la que ganó el Globo de Oro en 2016 al mejor intérprete de una miniserie o película para televisión, y tiene pendiente de estreno en abril el drama histórico "The Promise".

Asimismo Isaac presentará en diciembre el octavo episodio de "Star Wars", titulado "Star Wars: The Last Jedi".

Por otro lado, el actor volverá a unir fuerzas con el cineasta Alex Garland, con quien ya trabajó en la sorprendente y alabada "Ex Machina" (2015), para dar forma a la película de ciencia-ficción "Annihilation".

También tiene reservado un pequeño papel en "Suburbicon", de George Clooney; está confirmado su rol protagonista en "The Kidnapping Of Edgardo Mortara", un drama religioso que dirigirá Steven Spielberg; e interpretará al personaje principal de "Life Itself", del realizador Dan Fogelman.