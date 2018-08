"Paddington 2" o "Borg McEnroe", preseleccionadas a Premios de Cine Europeo

Filmes como "Cold War", del polaco Pawel Pawlikowski; "Paddington 2", de Paul King, o "Borg McEnroe", del danés Janus Metz y con Shia LaBeouf en el reparto, están entre los 49 largometrajes preseleccionados para la nominación a los Premios de Cine Europeo, informó hoy la Academia del Cine Europeo (EFA).

Unos premios cuyas nominaciones se darán a conocer el próximo 10 de noviembre durante el Festival de Cine Europeo que se celebra en la ciudad española de Sevilla, donde este año también se celebrará la gala de premios, el 15 de diciembre.

La lista de películas preseleccionadas, con 35 países europeos representados, "ilustra una vez más la gran diversidad del cine europeo", subraya la EFA en un comunicado.

En este primer listado hay filmes como "Cold War", que ganó el premio a mejor director en Cannes para Pawlikowski, que con su anterior trabajo, "Ida", consiguió tres galardones del Cine Europeo, incluidos los de mejor película, dirección y guion.

También están "Custody", del francés Xavier Legrand, León de Plata a la mejor dirección en Venecia, o "Dogman", del italiano Matteo Garrone, con premio a mejor actor en Cannes para Marcello Fonte.

Así como "Diamantino", un filme que cuenta con coproducción brasileña, dirigida por Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, que ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.

"Foxtrot", del israelí Samuel Maoz, Gran Premio del Jurado de Venecia; "Lazzaro felice", por el que la italiana Alice Rohrwacher consiguió el galardón al mejor guion en Cannes o la kazaja "Ayka", de Sergei Dvortsevoy, que ganó en el certamen francés el premio de interpretación femenina -Samal Yeslyamova-, son otros de los filmes preseleccionados.

Al igual que la británica "Paddington 2", de Paul King; "Borg McEnroe", del danés Janus Metz; "The summer", del ruso Kirill Serebrennikov, en arresto domiciliario acusado de corrupción; la francesa "The house by the sea", de Robert Guediguian, o "The House That Jack Built", del danés Lars von Trier.

Por parte española están entre las seleccionadas las cintas "Carmen & Lola", de Arantxa Echevarría; "Petra", de Jaime Rosales, coproducida con Dinamarca y Francia; y "The Giant", de Aitor Arregi y Jon Garaño.

La lista publicada hoy es una recomendación a los miembros de la academia, que deberán hacer la selección final de los largometrajes nominados a los Premios de Cine Europeo, recuerda el comunicado.

Los 20 países con mayor número de miembros de la EFA han votado una producción nacional que ha entrado directamente en la lista de preseleccionadas, mientras que un comité seleccionador compuesto por la dirección de la academia y varios expertos eligió el resto de cintas.

En las próximas semanas, los más de 3.500 miembros de la academia votarán para las nominaciones en las categorías de película europea, director, actor, actriz y guionista.