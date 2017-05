Todos los premiados de la 70º edición del Festival de Cannes

Con "The Square", el director sueco Ruben Ostlund se alzó este domingo con la Palma de Oro del Festival de Cannes.

A continuación, todos los premiados de la 70ª edición:





- Palma de Oro: "The Square", del sueco Ruben Ostlund

- Gran Premio: "120 pulsaciones por minuto" del francés Robin Campillo

- Mejor Dirección: la estadounidense Sofia Coppola por "La seducción"

- Mejor Guión: el griego Yorgos Lanthimos por "The Killing of a Sacred Deer", 'ex aequo' con la británica Lynne Ramsay por "You Were Never Really Here"

- Premio del Jurado: "Loveless" del ruso Andrei Zvyagintsev

- Mejor Actriz: la alemana Diane Kruger por "In the Fade"

- Mejor Actor: el estadounidense Joaquin Phoenix por "You Were Never Really Here"

- Premio especial por el 70º aniversario: la actriz Nicole Kidman

- Cámara de Oro: "Jeune Femme", de la francesa Léonor Serraille

- Palma de Oro al cortometraje: "A Gentle Night", del chino Qiu Yang