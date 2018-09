¡El terror vuelve! Panama Horror Film Festival se celebrará del 9 al 15 de septiembre

¿Eres amante del cine de terror? Entonces no puedes dejar de asistir a Panama Horror Film Festival, quienes ya anunciaron su tercera edición, la cual que se estará realizando el próximo domingo 9 hasta el 15 de septiembre en la Fundación Omar Torrijos (Calle Chepo).

En esta tercera edición reivindicarán a las brujas, teniéndolas como la imagen de este año. "Este personaje para muchos es ficción y para otros un triste suceso en nuestra historia.", afirmaron.

Películas, obra de teatro y Stand Up

Contarán con de diversas nacionalidades como lo son México, España, Argentina, Canadá, Chile, Brasil e Inglaterra y 44 cortometrajes de 18 nacionalidades diferentes, de los cuales 8 son panameños.

También presentarán por primera vez en Panamá el documental Herederos de la Bestia (Diego López y David Pizarro, 2016), documental que entrevista a los responsables del filme de culto español "El Día de la Bestia" de Alex De La Iglesia.

Pero eso no es todo, habrá para todos los gustos, también tendrán en escena la obra de teatro de Producciones Talingo, "Maleficia" y si eres más amante de escuchar historias de miedo; no te puedes perder el Stand Up "Brujxs".

El Mercadito del Terror

El más esperado por muchos, estará disponible sólo dos días, el 9 y el 15 de septiembre.

Los boletos para las funciones individuales están en 3.50 balboas, la entrada a la ceremonia de estreno que se celebrará el 14 de septiembre será a 5.00 balboas y la fiesta de clausura a 7.00 balboas.